Ураган «Ида» принес рекордное количество осадков в Нью-Йорк. Метро затоплено, мэр объявил режим ЧС Что происходило в городе в ночь на 2 сентября

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Ураган «Ида», из-за которого несколько дней назад пострадал штат Луизиана, в начале сентября дошел до Нью-Йорка. В городе за несколько часов выпало рекордное количество осадков, улицы и даже станции метро оказались под водой. Сотрудникам экстренных служб пришлось спасать людей, оказавшихся заблокированными в автомобилях. Остановлено движение пригородных поездов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за «исторического природного явления». Всем автомобилям, кроме машин экстренных служб, до 05:00 по местному времени запрещено выезжать на улицы, жителей настоятельно просят не выходить из домов. По последним данным, в Нью-Йорке из-за наводнения погибли как минимум восемь человек. От «Иды» пострадали и соседние штаты. Так, аэропорт Ньюарка — крупнейшего города в Нью-Джерси — был вынужден временно остановить работу из-за затопленного терминала, а в Пенсильвании спасателям пришлось эвакуировать 41 человека из школьного автобуса, застрявшего на затопленной дороге. Что происходило в Нью-Йорке в ночь на 2 сентября — на фото и видео очевидцев.

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