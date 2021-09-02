Как Геннадий Зюганов готовится к выборам в Госдуму. Спойлер: уже 20 лет зачисляет Иисуса Христа в коммунисты

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Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

1 сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», сказал, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете. Русская православная церковь заявила, что «не считает корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм». «Медуза» обнаружила, что Геннадий Зюганов называет Иисуса Христа коммунистом как минимум 20 лет, причем достаточно часто — незадолго до выборов в Государственную думу.

29 ноября 1999 года (за 20 дней до выборов)

Первым коммунистом был Иисус Христос, которому стало обидно за страждущих, немощных, за больных, за слабых и сирых. За что его, собственно говоря, и распяли.

31 августа 2011 года (за 95 дней до выборов)

По сути дела первым коммунистом был Иисус Христос. За кого он заступался? За сирых, за бедных, за страждущих. Положите рядом строителей коммунизма и Иисуса Христа. Наши предшественники на 100% списали с Нагорной проповеди.

20 апреля 2016 года (за 151 день до выборов)

Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих — всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах.

1 сентября 2021 года (за 16 дней до выборов)

Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Александр Бакланов При участии Дениса Дмитриева