Как Геннадий Зюганов готовится к выборам в Госдуму. Спойлер: уже 20 лет зачисляет Иисуса Христа в коммунисты
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1 сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», сказал, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете. Русская православная церковь заявила, что «не считает корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм». «Медуза» обнаружила, что Геннадий Зюганов называет Иисуса Христа коммунистом как минимум 20 лет, причем достаточно часто — незадолго до выборов в Государственную думу.
29 ноября 1999 года (за 20 дней до выборов)
Первым коммунистом был Иисус Христос, которому стало обидно за страждущих, немощных, за больных, за слабых и сирых. За что его, собственно говоря, и распяли.
31 августа 2011 года (за 95 дней до выборов)
По сути дела первым коммунистом был Иисус Христос. За кого он заступался? За сирых, за бедных, за страждущих. Положите рядом кодекс строителей коммунизма и Нагорную проповедь Иисуса Христа. Наши предшественники на 100% списали с Нагорной проповеди.
20 апреля 2016 года (за 151 день до выборов)
Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих — всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах.
1 сентября 2021 года (за 16 дней до выборов)
Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете.
При участии Дениса Дмитриева