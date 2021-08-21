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В Смоленской области 20 августа поисковые отряды нашли живой полуторалетнюю Людмилу Кузину, которая пропала более чем за трое суток до этого.

Как говорится в сообщении регионального СК, Людмила Кузина 2019 года рождения утром 17 августа ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района — и не вернулась. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Родители рассказали, что пропавшая девочка играла во дворе частного дома со старшей сестрой. Мама в этот момент пошла к соседке, за ней побежала сначала старшая дочка, а следом и Люда. По дороге она потерялась. Соседи называют Кузиных «положительными родителями» и «открытыми дружелюбными людьми», добавляя, что те «не выпивают, живут в достатке». Отец семейства — физик-ядерщик из Обнинска.

В поисках девочки участвовали сотрудники СК и МЧС, полицейские, военные, добровольцы поисково-спасательных отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт» и местные жители. По данным «Сальвара», ребенка искали более 300 человек. К поискам присоединились люди из Москвы, Калуги и Брянска. К поисковой операции подключились водолазы, которые проверили все водоемы Темкинского района — но ничего не нашли.

Поиски продолжались почти четыре дня. Сообщение о том, что Люда Кузина найдена и жива, появилось в сообществе «Сальвара» во «Вконтакте» 20 августа в 15:52 по московскому времени. Одна из поисковых групп во время привала услышала голос девочки примерно в четырех километрах от дома Кузиных.

«Рыдал весь штаб. Плакали все — и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители. Люду нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное — живая! „Людочка!“ — и Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям… Все наконец-то позади, все закончилось», — говорится в сообщении отряда.

Спасатели вынесли девочку из леса, после чего скорая помощь увезла ее в больницу. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала ТАСС, что Кузина в сознании. «В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику», — добавила Кузнецова.

Позже стало известно, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести. 21 августа ее перевели из реанимации в общее отделение. В пресс-службе администрации Смоленской области заявили, что девочка пробудет в больнице минимум до понедельника. Несмотря на удачный исход поисков, СК продолжает расследовать дело об убийстве малолетнего.

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Дмитрий Андреев