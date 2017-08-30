Ушел в лес, был одет в черную куртку Как ищут пропавших без вести. Фотоистория Максима Сарычева

30 августа — Международный день пропавших без вести людей. В мире только одних детей ежегодно пропадает больше восьми миллионов . Причины исчезновения самые разные — от похищений и убийств до психических заболеваний и потери ориентации на местности. Белорусский фотограф Максим Сарычев почти два года документировал работу волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел» , который занимается поиском пропавших людей и организует срочные поиски при участии добровольцев. С момента своего основания отряд помог найти в Белоруссии 300 человек; сейчас на территории страны разыскивают около двух с половиной тысяч пропавших без вести. «Медуза» публикует снимки Максима Сарычева, сделанные во время поисково-спасательных операций.

Дмитрий Шевчук (30 лет)

Вышел из дома 20 августа 2014 года. Последний раз говорил с подругой по скайпу 22 августа. Зарядку для телефона и ноутбук оставил дома. Был одет в синие джинсы, коричневую майку, бежевый тонкий свитер, на голове повязка-платок. При себе была наплечная сумка светло-бежевого цвета. Совершил самоубийство.

29 августа 2014 года. Минск Максим Сарычев

30 августа 2014 года года. Минск Максим Сарычев 16 сентября 2014 года. Минск Максим Сарычев

30 августа 2014 года. Минск Максим Сарычев 30 августа 2014 года. Минск Максим Сарычев

30 августа 2014 года. Минск Максим Сарычев

Виктория Ясель (19 лет)

Вечером 20 августа 2014 года вышла с работы по улице Лещинского в Минске. Села в машину марки «Мерседес» серебристого цвета около 19 часов. Была одета в белый костюм и майку расцветки «зебра». Худощавое телосложение, глаза карие, блондинка. Убита.

26 августа 2014 года. Поселок Михановичи Максим Сарычев

24 августа 2014 года. Поселок Михановичи Максим Сарычев 26 августа 2014 года. Поселок Михановичи Максим Сарычев

26 августа 2014 года. Поселок Михановичи Максим Сарычев

Виталий Шилковский (57 лет)

Вышел из дома в свой день рождения 17 февраля 2016 года. Последний раз его видели на улице Карастояновой в Минске, рядом с Цнянским водохранилищем. Не найден.

21 февраля 2016 года. Минск Максим Сарычев

21 февраля 2016 года. Минск Максим Сарычев 21 февраля 2016 года. Минск Максим Сарычев

Юлия Балыкина (31 год)

Пропала по дороге домой 28 октября 2015 года. Убита.

7 ноября 2015 года. Логойский район Максим Сарычев

Евгений Довидович (84 года)

Ушел в лес недалеко от дома днем 24 июня 2014 года. Был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, резиновые сапоги болотного цвета, кепку темно-серого цвета. При себе имел велосипед «Аист» темно-зеленого цвета, два топора. Иногда употреблял спиртное. Проблемы с сердцем. Погиб.

27 июня 2016 года. Деревня Раевка, Молодечненский район Максим Сарычев

Игорь Фукалов (24 года)

Выехал из деревни Горошки в неизвестном направлении на велосипеде «Скиф» синего цвета 3 сентября 2015 года в 18:30. Найден.

4 сентября 2015 года. Деревня Горошки, Минский район Максим Сарычев 4 сентября 2015 года. Деревня Горошки, Минский район Максим Сарычев

Анна Домашиц (85 лет)

Ушла за грибами в лес у деревни Родковичи 12 сентября 2010 года. Соседи видели ее направляющейся в сторону деревни Рудня. Была одета в темно-синюю кофту, темную юбку и ярко-синие сапоги. Не найдена.

22 июня 2014 года. Сморгонский район Максим Сарычев

22 июня 2014 года. Сморгонский район Максим Сарычев