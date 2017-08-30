Ушел в лес, был одет в черную куртку Как ищут пропавших без вести. Фотоистория Максима Сарычева
30 августа — Международный день пропавших без вести людей. В мире только одних детей ежегодно пропадает больше восьми миллионов. Причины исчезновения самые разные — от похищений и убийств до психических заболеваний и потери ориентации на местности. Белорусский фотограф Максим Сарычев почти два года документировал работу волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел», который занимается поиском пропавших людей и организует срочные поиски при участии добровольцев. С момента своего основания отряд помог найти в Белоруссии 300 человек; сейчас на территории страны разыскивают около двух с половиной тысяч пропавших без вести. «Медуза» публикует снимки Максима Сарычева, сделанные во время поисково-спасательных операций.
Дмитрий Шевчук (30 лет)
Вышел из дома 20 августа 2014 года. Последний раз говорил с подругой по скайпу 22 августа. Зарядку для телефона и ноутбук оставил дома. Был одет в синие джинсы, коричневую майку, бежевый тонкий свитер, на голове повязка-платок. При себе была наплечная сумка светло-бежевого цвета. Совершил самоубийство.
Виктория Ясель (19 лет)
Вечером 20 августа 2014 года вышла с работы по улице Лещинского в Минске. Села в машину марки «Мерседес» серебристого цвета около 19 часов. Была одета в белый костюм и майку расцветки «зебра». Худощавое телосложение, глаза карие, блондинка. Убита.
Виталий Шилковский (57 лет)
Вышел из дома в свой день рождения 17 февраля 2016 года. Последний раз его видели на улице Карастояновой в Минске, рядом с Цнянским водохранилищем. Не найден.
Юлия Балыкина (31 год)
Пропала по дороге домой 28 октября 2015 года. Убита.
Евгений Довидович (84 года)
Ушел в лес недалеко от дома днем 24 июня 2014 года. Был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, резиновые сапоги болотного цвета, кепку темно-серого цвета. При себе имел велосипед «Аист» темно-зеленого цвета, два топора. Иногда употреблял спиртное. Проблемы с сердцем. Погиб.
Игорь Фукалов (24 года)
Выехал из деревни Горошки в неизвестном направлении на велосипеде «Скиф» синего цвета 3 сентября 2015 года в 18:30. Найден.
Анна Домашиц (85 лет)
Ушла за грибами в лес у деревни Родковичи 12 сентября 2010 года. Соседи видели ее направляющейся в сторону деревни Рудня. Была одета в темно-синюю кофту, темную юбку и ярко-синие сапоги. Не найдена.