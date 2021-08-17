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Маки Кадзи на фоне игровых полей судоку, 29 сентября 2012 года Yasuyoshi Chiba / AFP / Scanpix / LETA

В Японии в возрасте 69 лет умер Маки Кадзи, которого называют крестным отцом судоку. Это головоломка с игровым полем, разделенным на 81 квадрат (девять блоков по девять квадратов в каждом). В некоторых квадратах уже проставлены цифры: они играют роль подсказок. Игрок должен заполнить свободные квадраты цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке каждая цифра встречалась только один раз.

Основой для такой головоломки стал латинский квадрат — таблица, заполненная символами таким образом, чтобы каждый символ встречался только один раз в каждой строке и в каждом столбце. Такие таблицы были известны давно, но название «латинский квадрат» им дал математик XVIII века Леонард Эйлер, который подставлял в них вместо цифр буквы латинского алфавита.

Головоломку на основе латинского квадрата, судя по всему, придумал архитектор из американского города Индианаполис Говард Гарнс. Она получила название «Number Place» (можно перевести как «Место для числа») и впервые была опубликована в 1979 году в американских журналах Dell Pencil Puzzles и Word Games. Позднее ее стали публиковать и другие американские издания. В каком-то из них головоломку и заметил Маки Кадзи в 1980-х годах.

Японец, родившийся на острове Хоккайдо, к тому моменту поступил в престижный частный Университет Кэйо, чтобы изучать литературу, но бросил учебу. Он перебивался случайными заработками: официанта, техника, строителя. Попав на работу в типографию, Маки Кадзи заметил журнал с головоломкой «Number Place».

Он частично изменил концепцию игры, придумал название «судоку» — это сокращенная версия фразы «Sūji wa dokushin ni kagiru», которую можно перевести примерно как «Цифра используется только один раз», — и опубликовал в собственном журнале Nikoli, который открыл вместе с друзьями в 1980 году. Это был первый журнал с головоломками в Японии. В 1983-м на его основе появилось издательство Nikoli, которым Маки Кадзи руководил почти до самой смерти.

Головоломки для издательства составляли не только штатные сотрудники, но и многочисленные внештатные авторы, среди которых были в основном школьники и студенты. «Студентам нравится сидеть и придумывать для нас игры», — говорил Маки Кадзи британскому изданию The Independent в 2007 году. По его словам, после окончания университета многие авторы пропадали, потому что у них больше не было времени на головоломки. Некоторые из-за этого даже писали письма в Nikoli и извинялись.

Головоломки стали так популярны в Японии, что в книжных магазинах под них отвели отдельные полки. Это помогло международном признанию судоку. Оно началось с того, что уроженец Новой Зеландии Уэйн Гулд увидел в книжном магазине Токио журнал с судоку и так заинтересовался, что разработал программу по созданию таких головоломок. В 2004 году он предложил редакции британской газеты The Times напечатать одну из них. Идея имела большой успех. Судоку стали разгадывать в Европе, а затем — уже под новым названием — в США.

У игры нашлись поклонники в разных странах. В 2006 году даже появился чемпионат мира по решению судоку. Самого Маки Кадзи это прославило, но не обогатило: он не регистрировал судоку как торговую марку за пределами Японии, поэтому ничего не заработал на распространении игры. Впрочем, его самого это, кажется, не расстраивало. «Мне нравится идея семейной кондитерской, которая закрывается в 15:00, а потом все просто идут домой», — говорил японец про свое издательство.

В Nikoli до сих пор работают 25 человек. Еще у издательства сохранилось множество внештатных авторов. Оно раз в три месяца выпускает собственный журнал, а также продает свои головоломки другим изданиям и компаниям по разработке мобильных игр. В списке головоломок Nikoli более 40 пунктов — и большинство из них широкой западной публике неизвестны.

Ольга Корелина