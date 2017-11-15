Скандал в мире скрэббла: чемпиона Великобритании обвинили в жульничестве. Последствия, как и следует ожидать, ужасные

Карьера Аллана Симмонса, одного из главных экспертов по скрэбблу в англоязычном мире, закончена: чемпиона Великобритании и автора нескольких книг и колонок о популярной игре уличили в мошенничестве во время официальных матчей. «Медуза» рассказывает, в чем заключалось мошенничество.

Аллану Симмонсу 60 лет, он профессиональный игрок в скрэббл, его считают ведущим экспертом по этой игре. Он давно отказался от своей основной работы (IT-специалиста), зарабатывал на жизнь только игрой и входил в список лучших игроков в мире. Сейчас он занимает четвертую строчку в рейтинге британской Ассоциации игроков в скрэббл.

Симмонс написал о скрэббле несколько книг, в том числе был соавтором всех изданий официального словаря для скрэббла, а также вел еженедельную колонку об игре в британской газете The Times и составлял скрэббл-головоломки для The Daily Telegraph.

Симмонс начал играть в самую популярную в мире игру со словами еще в 1970-х и вскоре стал одним из наиболее заметных игроков в Лондоне. Он состоял в городской лиге любителей скрэббла, руководил клубом поклонников игры по переписке, с конца 1970-х работал над журналом о скрэббле, помог в 1988 году организовать британскую скрэббл-ассоциацию и руководил ей на протяжении 11 лет. Он неоднократно побеждал или играл в финале крупнейших британских и мировых турниров. В последние годы Симмонс начал уступать более молодым соперникам. Например, в 2013-м 43-летний Пол Аллан обыграл Симмонса в упорной борьбе за титул чемпиона Великобритании с помощью междометий типа «ugh» и слова «bandura» (собственно, «бандура»), которое принесло ему 86 очков.

Как выяснилось в ноябре 2017-го, как минимум в нескольких матчах на официальных соревнованиях Симмонс мошенничал. Его разоблачил молодой британский игрок Льюис Макей.

В сентябре 2016 года Макей участвовал в турнире по скрэбблу во французском Лилле. Ожидая, когда определится его оппонент, он следил за матчами нескольких других игроков, в том числе и за игрой Симмонса. Макей заметил, что прославленный специалист по скрэбблу достал из мешка для букв фишку, незаметно посмотрел на нее и так же незаметно для соперника поменял на другую.

Макей побоялся кому-либо рассказывать об увиденном: все-таки Симмонс хорошо известен в мире скрэббла, а о Макее никто ничего не знает — и вряд ли ему кто-то поверит. Но он решил присмотреться к поведению Симмонса, когда встретится с ним лицом к лицу. Это произошло в июне 2017 года в английском Ярнфилде. Во время матча Макей заметил, что Симмонс, доставая одну фишку за другой, подсматривает, что за буква на них написана, и практически незаметно для соперника меняет неподходящую букву.

Тот турнир Симмонс выиграл. Перед началом первенства он называл Макея в числе наиболее опасных своих соперников.

Льюис Макей был ошарашен тем, что такой известный игрок в скрэббл позволяет себе жульничество, и целый день думал, стоит ли сообщать о нарушениях. В итоге он написал о случившемся в британскую ассоциацию игроков в скрэббл (которую Симмонс сам помог основать и возглавлял на протяжении 11 лет). Началось независимое расследование, в ходе которого удалось узнать как минимум еще о трех матчах, в которых соперники Симмонса заметили подозрительное поведение игрока.

Симмонс утверждает, что ничего подобного не было, признав, однако, что нарушал два важных правила. Условия турнирной игры в скрэббл гласят: доставая новую фишку из мешка, игрок должен держать его на уровне глаз соперника, а также продемонстрировать, что в его ладонях ничего нет; таким образом исключается возможность мошенничества. Симмонс признал, что мог держать мешок с фишками слишком низко (при этом соперник вряд ли может заметить манипуляции), и не всегда показывал, что у него в руках ничего нет — но делал это якобы в пылу напряженной игры и без злого умысла.

Симмонсу не поверили, его дисквалифицировали на три года. Что более важно: от его колонок отказалась британская Times, а репутация игрока, который зарабатывал на жизнь в первую очередь как специалист по скрэбблу, уничтожена.

«Я переживу это и займусь более важными вещами в жизни, чем игра в скрэббл», — сказал Симмонс в интервью The Times. Он отметил, что в последнее время реже участвовал в турнирах, потому что устал от игры и стресса на соревнованиях.