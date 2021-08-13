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Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

Керчь второй раз с начала лета переживает наводнение. Из-за сильного ливня, прошедшего в ночь на 13 августа, в Керчи из берегов вышла река — подтопило территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода «Пролив», а также около ста домов. Часть улиц в центре, оказавшиеся под слоем воды, пришлось перекрыть. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы, часть маршрутов другого общественного транспорта в городе пришлось поменять. Администрация Керчи обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от поездок на автомобилях. Участок трассы «Таврида», связывающей Керчь с Симферополем и Севастополем, оказался затоплен. За сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков, метеорологи прогнозируют новые сильные дожди и грозы. Власти Керчи попросили жителей быть готовыми к эвакуации, но, как заявил утром 13 августа исполняющий обязанности главы городской администрации Святослав Брусако, пока такой необходимости нет. От ливней пострадал и Краснодарский край, где введен режим ЧС, а в Сочи закрыты для купания все пляжи.

Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

На стадионе 50-летия Октября Керчи образовался бассейн вместо поля Kerch.FM

Оптовый рынок Керчи по пояс в воде Kerch.FM

Керчь. Второе наводнение. День первый kerchnettv

Трасса «Таврида»

В июне Керчь уже была частично подтоплена из-за проливных дождей. Тогда город посетил глава Крыма Сергей Аксенов (вот незабываемое видео с его передвижением на лодке). Он раскритиковал темпы ликвидации наводнения, а через несколько недель после этого в Керчи сменился глава администрации. Отставку Сергея Бороздина, возглавлявшего город с 2017 года, объяснили состоянием здоровья после перенесенного ковида.

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