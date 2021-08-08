Грета Тунберг снялась для обложки первого номера Vogue Scandinavia. Вместе со своей лошадкой ❤️🐴
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Журнал Vogue Scandinavia поместил на обложку своего первого номера 18-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. На обложке помимо нее изображена исландская лошадь активистки по кличке Стренгур. Снимок сделали Ирис и Маттиас Александров Клум — шведско-испанский дуэт фотографов.
Автор журнала Том Паттинсон назвал Тунберг «голосом поколения», дающим наставления политическим лидерам по всему миру, и самой узнаваемой активисткой последних трех лет. Вот лишь несколько цитат из интервью Греты Тунберг:
Каждый день обо мне появляется как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в другую — русский агент, затем — я коммунист, а потом — крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я злой манипулятивный маленький ребенок. Эти теории не совпадают, и это в них самое забавное.
Идеальным было бы просто вернуться в школу, закончить образование и не беспокоиться о климате. Но пока существует потребность в активистах, я, вероятно, буду активисткой (отвечая на вопрос о будущем).
Первый номер Vogue Scandinavia доступен для покупки онлайн на сайте издания, он стоит 20 евро.