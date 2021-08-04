В Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста Ивана Бакаидова с ДЦП, назвав его «шайтаном» Бакаидов входил в рейтинг Forbes «самых перспективных россиян до 30 лет»

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Страница Ивана Бакаидова во «Вконтакте»

Водитель маршрутного такси в Петербурге отказался везти 22-летнего программиста Ивана Бакаидова, у которого диагностирован церебральный паралич.

Бакаидов рассказал во «ВКонтакте», что 2 августа после занятий по картингу решил поехать домой на маршрутке. Когда он подошел к остановке, начался ливень. Водитель подъехавшей маршрутки отказался везти Бакаидова и потребовал, чтобы тот вышел, но молодой мужчина остался в салоне. Когда маршрутка проехала около 500 метров и остановилась на светофоре, водитель вновь сказал Бакаидову, чтобы тот вышел из автобуса.

Водитель открывает дверь, встает, говорит: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить.

В этот момент за Бакаидова, по его словам, вступился «огромный бритый мужик с бородой в наколках», который сказал: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». Водитель ответил (цитата по сообщению Бакаидова): «Нет, шайтан не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо». После этого заступник Бакаидова сделал некое движение (что именно, неясно), после чего водитель поехал дальше, не став высаживать программиста.

4 августа Иван Бакаидов рассказал в ВК, что с ним связалась транспортная компания «ПитерАвто». Представитель перевозчика сообщил, что после случившегося водителя уволили. «На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества», — сообщил Бакаидов.

Районная прокуратура в Петербурге начала проверку того, как автобусный перевозчик соблюдает социальные права людей с инвалидностью. В ведомстве не уточнили, из-за чего проводят проверку. «Интерфакс» пишет, что проверка связана со случившимся с Бакаидовым.

Комитет по транспорту Петербурга назвал поведение водителя недопустимым «по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения». «От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения пассажиру Ивану Бакаидову», — сказали в комитете. Водителя ждут меры дисциплинарного воздействия, сообщил глава комитета Кирилл Поляков.

Иван Бакаидов — один из самых известных людей с церебральным параличом в России. В 2018 году его номинировали на премию ООН World Summit Awards за одну из его разработок — платформу бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики LINKa. Также он создал бот Whatsaidhere для «ВКонтакте», который превращает голосовые сообщения в текст. В 2020 году журнал Forbes включил Ивана Бакаидова в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Социальные практики».

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Александр Бакланов