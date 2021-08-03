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Белорусский дом в Украине

3 августа в Киеве нашли мертвым 26-летнего главу Виталия Шишова, который пропал накануне. Его обнаружили повешенным на дереве в Святошинском лесопарке у ЖК «Чайка» на западной окраине Киева, недалеко от места, где он жил.

Виталий Шишов пропал утром 2 августа. В «Белорусском доме в Украине» рассказали, что он не вернулся с утренней пробежки. Сотрудники организации сообщили об этом полиции, вместе с кинологами прочесали лес, где обычно бегал Шишов, но в первый день поисков его не нашли. Около 6 утра 3 августа волонтеры возобновили поиски и обнаружили Шишова повешенным. С места происшествия полицейские изъяли мобильный телефон и личные вещи погибшего.

Виталий Шишов родился в городе Речица Гомельской области, затем переехал в Гомель. В Беларуси его приговорили к условному сроку по обвинению в экстремизме из-за картинки в интернете, говорит его девушка Божена Жолудь. Шишов переехал в Украину в октябре 2020 года, как говорит Жолудь, из-за возможного уголовного преследования за акции протеста в Гомеле, которые проходили после президентских выборов 2020 года. В декабре он зарегистрировал в Киеве общественную организацию «Белорусский дом в Украине».

Полиция Киева рассматривает две основные версии: самоубийство и убийство, замаскированное под суицид. При этом в полиции допускают, что в ходе расследования могут появиться другие версии. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (статья 115 УК Украины). Главное управление Национальной полиции по Киеву призвало знакомых Шишова рассказать о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах. Источник издания «Страна.ua» в полиции сообщил, что признаков инсценировки самоубийства нет, а на первый взгляд случившееся похоже на суицид.

Девушка Виталия Шишова Божена Жолудь говорит, что он не высказывал суицидальных мыслей. «Мы оба болели около недели, лежали, смотрели фильмы. Понятно, что настроение у больного человека невеселое, но никаких плохих мыслей у Виталия не было. Уверена, что он не мог совершить самоубийство. У него не было для этого причин. И со мной так поступить он не мог. У нас были общие планы на будущее», — рассказала она белорусской редакции .

На теле Шишова нашли травмы: его соратники считают, что это «следы избиения», в полиции говорят о «разовом падении». Сотрудник «Белорусского дома в Украине» Юрий Шучко, который участвовал в поисках Шишова и одним из первых опознал его, рассказал , что заметил на теле следы избиения: «Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице».

Глава Нацполиции Игорь Клименко, в свою очередь, сказал, что у Шишова «царапины, просто содрана кожа на носу, на левом колене и на груди». «Это характерно для разового падения, как сказали эксперты», — сообщил Клименко на брифинге для журналистов. Он добавил, что на левой части верхней губы погибшего также нашли некие потертости. Полиция проведет экспертизу, чтобы проверить, получил ли Шишов эти травмы в результате избиения.

Виталия Шишова предупреждали о провокациях белорусских властей, за ним следили, а за неделю до смерти он попросил позаботиться о своих близких. В «Белорусском доме в Украине» говорят, что источники в Киеве и Беларуси предупреждали организацию «о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», но Виталий Шишов на это реагировал «с юмором». Юрий Шучко рассказал, что участников организации предупреждали, что в Украину едут сотрудники спецподразделений Беларуси «для физического уничтожения» активистов. «В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все», — говорит Шучко.

Виталий Шишов замечал слежку во время пробежек, сообщили его знакомые белорусскому правозащитному центру «Весна». В «Белорусском доме в Украине» говорят, что полицейским сообщали о слежке (в украинской полиции это отрицают).

Юрий Шучко, знавший Шишова с его первых дней жизни в Украине, рассказал, что около недели назад руководитель «Белорусского дома в Украине» попросил его позаботиться о «близких, которые его окружают». Других подробностей Шучко не привел. Божена Жолудь подтвердила, что за неделю до гибели Шишов попросил своего знакомого «ухаживать за Боженой», поскольку у него появилось «плохое предчувствие».

В Bellingcat допустили, что гибель Шишова — это спецоперация, потому что «в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ», но это может быть совпадением, заявил журналист-расследователь Христо Грозев в эфире «Эха Москвы». Он рассказал, что сотрудники ФСБ «интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине». Bellingcat работает над этой информацией в течение нескольких дней. Грозев допустил, что это может быть случайностью.

«Я бы сказал, что это, скорее всего, не есть самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, как у нас не будет полной картины», — отметил он. Грозев добавил, что Bellingcat направит все ресурсы «на расследование этого убийства, если это убийство».

«Белорусский дом в Украине» связан с уроженцем Беларуси Сергеем Коротких, который в составе батальона «Азов» воевал в Донбассе, пишет белорусская версия . В России Коротких участвовал в создании ультраправой группировки , участников которой обвиняли в убийствах на почве расовой ненависти. Сергея Коротких считают человеком, близким к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

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