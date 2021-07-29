Тысячи жителей Москвы и Подмосковья не могут спать из-за гула пролетающих над их домами самолетов Они пожаловались Путину и Ротенбергу (совладельцу Шереметьево), но результата пока нет

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Марина Лысцева / ТАСС

Тысячи жителей подмосковных Красногорского, Солнечногорского городских округов и московского Митино жалуются на шум от самолетов, которые садятся в аэропорту Шереметьево и вылетают оттуда. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее о жалобах сообщали другие издания, в частности, «Дождь», «МБХ медиа» и «Московская газета».

Жители Подмосковья заявили «Коммерсанту», что в конце 2020 года в аэропорту Шереметьево изменились маршруты взлета самолетов — вместо тех, которые использовались 60 лет, были установлены новые, проходящие над густонаселенными районами. После снятия связанных с пандемией ограничений на полеты гул от самолетов, по их словам, почти не прекращается. При этом в разговоре с«МБХ медиа» и «Московской газетой» жители Москвы и Московской области заявили, что шум самолетов стал для них проблемой еще в 2019 году, после введения в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы Шереметьево (ВПП-3).

«Это место нам рекламировали как экогородок — вокруг лес, чистый воздух, хорошее место для детских игр. О том, что через несколько лет над нашими домами раз в две минуты будут пролетать самолеты, никто не предупреждал, хотя строительство ВПП-3 тогда уже началось. Моему сыну пять лет. Ни он, ни мы не можем спокойно спать из-за звука летающих самолетов, максимум — несколько часов. На детской площадке тоже тяжело, у ребенка начинает болеть голова, в метре друг от друга ничего не слышно из-за рева моторов. Самолеты летают прямо над крышами», — говорил «МБХ медиа» житель Лобни Сергей Комаров.

Инициативная группа жителей Подмосковья утверждает, что от шума самолетов, вылетающих из Шереметьево и прилетающих туда, страдают в общей сложности 500 тысяч человек. Участники группы жаловались в Росавиацию, Ространснадзор и Госдуму. В мае более семи тысяч человек собрали подписи и отправили обращение к президенту России Владимиру Путину. А в июле сотни человек подписались под письмом Аркадию Ротенбергу, которого считают другом Путина. Они пожаловались на «адский шум» от самолетов и вызванные им панические атаки, гипертонию и нервные расстройства, попросив «посодействовать в снижении шумовой нагрузки».

В управлении президента по работе с обращениями граждан и организаций жителям Подмосковья ответили, что полеты самолетов над жилыми районами не противоречат российским законам, а «ограниченность воздушного пространства Московского узлового диспетчерского района ( ) не позволяет устанавливать маршруты вылета и захода на посадку воздушных судов за пределами границ населенных пунктов».

Росавиация подтвердила, что в декабре 2020 года в МУДР изменились маршруты самолетов. Это связано с введением новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных зонах Единой системы организации воздушного движения России, а также вводом в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево.

В Госкорпорации по организации воздушного движения в России, которая занимается управлением воздушным движением в районе Шереметьево, заявили, что возврат к старым схемам движения самолетов невозможен, поскольку они не позволяют одновременно использовать разные взлетно-посадочные полосы Шереметьево.

В Росавиации и в аэропорту заявили, что принимают . Однако в управлении Роспотребнадзора по Московской области (это одно из ведомств, куда пожаловались жители Подмосковья) сочли, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий», чтобы снизить шум самолетов, — и обратились в региональную прокуратуру «для принятия мер прокурорского реагирования».

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