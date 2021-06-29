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Евгений Фельдман для «Медузы»

июль 2016 года

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Власти Центрального административного округа (ЦАО) Москвы объявили, что рестораны и кафе на Патриарших прудах будут закрываться в 23:00, потому что местные жители жалуются на шум в ночные часы . Владельцы заведений «выразили готовность» сократить время своей работы во время совещания в префектуре ЦАО, которое проходило с участием сотрудников полиции и прокурора округа. «Работа предприятий общественного питания — это создание условий для отдыха, который не должен быть причиной недовольства жителей. Ответственность за нахождение посетителей в ваших заведениях и на прилегающих территориях лежит на предприятиях», — заявил префект Владимир Говердовский, обращаясь с предпринимателям.

апрель 2018 года

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы объявил об ограничении скорости движения на улице Малая Бронная у Патриарших прудов 20 километрами в час. «Превышающие скорость авто сильно шумят и создают опасность для пешеходов. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство местных жителей», — пояснил ЦОДД принятое решение.

июль 2020 года

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На Малой Бронной снесли летнюю веранду ресторана, на которую жаловались местные жители из-за постоянного шума . Ее построили во дворе жилого дома после того, как в Москве смягчили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Телеканал «Россия 1» снял сюжет, в котором рассказывалось, что 400 местных жителей недовольны открытием веранды. В их числе оказались музыкант Сергей Мазаев и актеры Михаил Ширвиндт и Юрий Соломин. Ширвиндт пожаловался, что на веранде «до трех часов ночи какой-то вертеп», а Соломин потребовал «убрать к чертовой матери это все».

сентябрь 2020 года

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Центр организации дорожного движения запретил мотоциклистам ездить в районе Патриарших прудов по ночам — с 22:00 до 07:00. «Движение здесь всегда очень оживленное — это излюбленное место горожан. Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время», — сообщили в ЦОДД.

июнь 2021 года

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Московские власти запретили въезжать в район Патриарших прудов водителям, которые там не живут, по вечерам в выходные дни. Местные жители рассказали, что полицейские посты не пропускают машины с 19:00. Муниципальный депутат округа Пресненский Виктория Пальгова рассказала РБК, что проехать можно, если показать адрес регистрации или другой документ, подтверждающий факт проживания в этом районе. «Это некий эксперимент, потому что жители долгое время жаловались на шум . В большинстве своем автомобили создавали огромнейшую пробку в районе», — сказала Пальгова.

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