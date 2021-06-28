В Москве в выходные дни ограничили въезд на Патриаршие пруды без местной прописки

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Власти Москвы в качестве эксперимента по вечерам в выходные дни ограничили въезд на Патриаршие пруды для водителей, которые там не живут.

Туда могут въехать только водители с местным адресом регистрации или другим документом, подтверждающем проживание в этом районе, сообщила РБК муниципальный депутат округа Пресненский Виктория Пальгова.

Это некий эксперимент, потому что жители долгое время жаловались на шум. В большинстве своем автомобили создавали огромнейшую пробку в районе.

Депутат надеется, что эта мера временная, а, поскольку это эксперимент, сотрудники ДПС не должны никого штрафовать. Она добавила, что пешеходов пускают на Патриаршие пруды без ограничений.

25 июня «Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на «сотни местных жителей», что в район Патриарших прудов можно попасть, «только если показать паспорт с пропиской». Представители власти не комментировали это изданию.

В сентябре 2020 года газета «Коммерсант» сообщила, что власти Москвы после жалоб жителей на шум запретили мотоциклам ездить по ночам в районе Патриарших прудов.

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