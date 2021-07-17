В России меньше желающих вакцинироваться от коронавируса, чем в Нигерии, Руанде и Буркина-Фасо И больше тех, кто объясняет отказ от прививки теориями заговора

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Медработники прибыли в село Лозное в Волгоградской области для проведения вакцинации от коронавируса, 27 июня 2021 года Кирилл Брага / Reuters / Scanpix / LETA

В России меньше желающих вакцинироваться против коронавируса, чем в США и небогатых странах Азии, Африки и Южной Америки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела в 12 государствах международная группа исследователей. Их работа 16 июля была опубликована в научном журнале Nature Medicine, на нее обратила внимание «Медиазона».

Опрос проводился с июня 2020 года по январь 2021-го по телефону и онлайн (в России и США). В нем приняли участие более 44 тысяч человек. Им задавали вопрос «Если вакцина против COVID-19 станет доступна в [вашей стране], воспользуетесь ли вы ею?» и в зависимости от ответа уточняли, почему они доверяют или не доверяют вакцинам против коронавируса. Также участников исследования спрашивали, кто мог бы наиболее сильно повлиять на их решение об использовании или неиспользовании вакцины. Опрос проходил в Буркина-Фасо, Мозамбике, Руанде, Сьерра-Леоне, Уганде (страны с низким уровнем дохода), Индии, Непале, Нигерии и Пакистане (страны с уровнем дохода ниже среднего), Колумбии и России (страны с уровнем дохода выше среднего) и США (страна с высоким уровнем дохода). Исследователи хотели сравнить отношение к вакцинам против коронавируса в государствах Африки, Азии и Южной Америки с отношением к ним в России и США — странах, которые, как сказано в исследовании, находятся «на переднем крае» в области разработки вакцин от COVID-19. В Буркина-Фасо, Колумбии, Руанде, Сьерра-Леоне и США опросы проводились на «национальном» уровне. В России, Индии, Мозамбике, Непале, Нигерии, Пакистане и Уганде опрашивали определенные группы населения или жителей определенных регионов.

Исследование показало, что вакциной против коронавируса в России готовы привиться только 30,4% населения — наименьшая доля среди всех стран, где проводился опрос. В США показатель равен 64,6%. Это выше, чем в России, но ниже, чем в государствах Азии, Африки и Южной Америки. Там он варьируется от 66,5% (в Буркина-Фасо) до почти 100% (в Непале).

Буркина-Фасо (национальный опрос, 977 человек) — 66,5% Колумбия (национальный опрос, 1012 человек) — 74,9% Индия (ограниченная выборка, 1680 человек) — 84,3% Мозамбик (ограниченная выборка, 862 человека) — 89,1% Непал (ограниченная выборка, 1389 человек) — 96,6% Нигерия (ограниченная выборка, 1868 человек) — 76,2% Пакистан 1 (ограниченная выборка в двух районах, 1633 человека) — 76,1% Пакистан 2 (ограниченная выборка в одной провинции, 1492 человека) — 66,5% Руанда (национальный опрос, 1355 человек) — 84,9% Сьерра-Леоне 1 (национальный опрос, 1070 человек) — 78,0% Сьерра-Леоне 2 (национальный опрос, 2110 человек) — 87,9% Уганда 1 (ограниченная выборка в 13 районах, 3362 человека) — 85,8% Уганда 2 (ограниченная выборка в одном районе, 1366 человек) — 76,5% Россия (ограниченная выборка в 61 регионе, 22 125 человек) — 30,4% США (национальный опрос, 1959 человек) — 64,6%

Опрос не выявил статистически значимой корреляции между готовностью привиться и уровнем образования или возрастом. А вот пол на это влияет: женщины, как правило, менее склонны прививаться от COVID-19, чем мужчины. Эта разница особенно заметна в США (среди мужчин желающих привиться там 73,4%, среди женщин — 56,1%) и в России (38,5% и 22,6% соответственно).

В причинах отказа от вакцинации в России существенную роль играют теории заговора. Их упомянула рекордная доля опрошенных

Главной причиной для вакцинации во всех странах, где проводился опрос, оказалось желание защитить себя от коронавируса. Вторая по популярности причина — защитить от инфекции членов своей семьи. В России эти причины назвали 76% и 69% респондентов соответственно.

Но самыми частыми причинами отказа от вакцин являются страх побочных эффектов и убежденность в неэффективности препаратов. В России об этом заявили 36,8% и 29,6% опрошенных соответственно. При этом россияне заняли по частоте упоминания теорий заговора в качестве причины для отказа от вакцинации. О них говорили 21,4% опрошенных — это гораздо больше, чем в США (6%) и лишь немногим больше, чем в Руанде (21,3%).

Беспокойство по поводу побочных эффектов — 36,8% Страх подхватить коронавирус через вакцинацию — 13,9% Отсутствие боязни серьезно заболеть — 5,4% Неверие в эффективность вакцин — 29,6% Неверие в серьезность пандемии коронавируса — 6,4% Боязь уколов — 3,7% Аллергия на вакцины — 10,2% Отсутствие времени — 1,0% Теории заговора — 21,4% Другие причины — 5,1% Каждый участник опроса мог назвать несколько причин отказа от вакцинации, поэтому сумма людей, выбравших все варианты ответа, не равна 100%.

Самым надежным источником информации о вакцинах против коронавируса во всех странах были названы медработники. В России им доверяют 36% респондентов. Далее по уровню доверия следуют семья и друзья — 28,1%. Правительству или Минздраву в вопросе вакцинации доверяют только 12,3% опрошенных.

Многим бедным странам до сих пор недоступны вакцины от коронавируса. Если исправить это, с достичь глобального иммунитета можно быстрее

Cреди стран, которые фигурируют в исследовании, самый высокий уровень вакцинации сейчас в США (хотя бы первую дозу вакцины там получили 56% населения), Колумбии (28%) Индии (23%), России (21%) и Непале (9,2%). В остальных странах первую дозы вакцины либо получили меньше 5% жителей, либо темпы вакцинации неизвестны.

Авторы исследования отмечают, что небогатые страны до сих пор испытывают трудности с доступом к вакцинам от коронавируса. Приоритет при распределении препаратов в их пользу позволил бы быстрее достичь глобального иммунитета и бороться с пандемией, говорится в научной работе.

По данным исследования 2018 года, в целом в мире в безопасность вакцин верят 79% людей, в их эффективность — 84%. Исследование 2020 года показало, что при бесплатной вакцинации от коронавируса привиться готовы 68% взрослого населения Земли. При этом жители стран бывшего СССР и Восточной Европы демонстрируют в среднем более низкий уровень доверия к вакцинам вообще и к вакцинам от коронавируса в частности, чем жители других регионов мира.

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Пересказала Ольга Корелина