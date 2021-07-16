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Во Вьетнаме в последние недели наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости коронавирусом. При этом с начала пандемии и до самого недавнего времени Вьетнам был одной из стран, где лучше всего сдерживали распространение болезни.

Вьетнам граничит с Китаем, откуда началось распространение коронавируса, поэтому первые заболевшие в стране появились 23 января 2020 года — намного раньше, чем в Европе. В феврале, когда случаи заболевания во всем мире еще были единичными, власти ограничили въезд в страну из Китая, а позже, когда началась пандемия, полностью закрыли границы. Внутри Вьетнама власти сделали ставку не на массовое тестирование, как в других странах, а на отслеживание контактов заболевших и приехавших из-за рубежа — и точечный карантин для тех людей, которые подверглись риску инфицирования.

Так, в апреле 2020 года в стране в карантине находились более 85 тысяч человек — при том, что заболеваемость в то же время исчислялась единицами подтвержденных инфекций: на карантин во Вьетнаме попадали не только люди с симптомами, но и все, с кем они контактировали. Помимо этого, власти сделали упор на пропаганду мер гигиены, ношения масок и социального дистанцирования.

Эти меры, благодаря тому, что были приняты своевременно, позволили Вьетнаму избежать общенационального карантина (власти ограничились лишь несколькими локальными локдаунами) и бесконтрольного распространения вируса.

В итоге к марту 2021 года — за год с начала пандемии — в 100-миллионной стране было лишь две небольших локальных вспышки заболеваемости, когда ежедневно фиксировали несколько десятков случаев; в остальное время количество заболевших исчислялось единицами. Всего за первый год пандемии во Вьетнаме заболели около 2,5 тысяч человек, умерли несколько десятков человек.

Резкий рост заболеваемости начался в первой половине мая 2021-го, когда ежедневное число заболевших выросло до десятков, а затем и сотен человек в день. В конце мая власти заявляли, что распространяющийся в стране вариант коронавируса имеет схожесть со штаммами дельта и альфа — поэтому, скорее всего, является крайне заразным.

С конца июня, когда вирус начал распространяться в густонаселенных Ханое и Хошимине, рост стал экспоненциальным, количество случаев заражения начало удваиваться каждые шесть-семь дней: 22 июня были зафиксированы 252 случая, 30 июня — 545, 6 июля — 1029, 12 июля — 2187. 14 июля, были выявлены рекордные 2830 заболевших.

Сейчас в стране в целях борьбы с вирусом развернуто массовое тестирование, в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине, чьи густонаселенные районы стали местом, где вирус быстро распространяется, перемещаться можно только по пропускам, кафе и рестораны закрыты, причем доставка еды из них тоже запрещена. Во многих других городах, в том числе в Ханое, также действуют региональные локдауны разной степени жесткости.

Ситуация с распространением вируса осложняется тем, что во Вьетнаме крайне низкое количество вакцинированных — первую прививку получили менее 4% населения, а полностью курс вакцинации завершили менее 1% человек. Первые дозы вакцины (во Вьетнаме, в основном, используется AstraZeneca) поступили в страну в марте, однако массовая вакцинация началась лишь в середине июня, вместе с ростом заболеваемости. Сейчас во Вьетнаме ежедневно вакцинируют несколько сотен тысяч человек.

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