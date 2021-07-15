В Петербурге вывесили баннер с убитыми в России журналистами, политиками и правозащитниками Рисунок появился на той же трансформаторной будке, где раньше был портрет Навального

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Иван Петров

В Петербурге на трансформаторной будке в Пушкарском саду в ночь на 15 июля появился баннер с изображением журналистов, политиков и правозащитников, убитых в России с 2006 по 2015 годы, пишет ЗакС.ру.

Изображение стилизовано под обложку альбома «Revolver» группы The Beatles, но вместо музыкантов изображены: адвокат Станислав Маркелов, журналистки «Новой Газеты» Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Рисунок сопровождала подпись «Герои дней минувших».

Баннер провисел несколько часов, затем сотрудники полиции сняли и увезли его.

Иван Петров

Баннер был вывешен на той же будке, где весной было нарисовано граффити с Алексеем Навальным. Рисунок через четыре часа закрасили сотрудники ЖКХ. Было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, совершенном по политическим мотивам.

Затем на месте граффити с Навальным черной краской написали «Выбирай правильных героев. Думай своей головой», а позже в тот же день нарисовали новое граффити со словами «Герой нашего времени», изображающего силовика в шлеме и маске.

Читайте также

В Петербурге нарисовали граффити с Навальным, быстро закрасили, а затем восстановили в виртуальном формате. Цепочка событий

Читайте также

В Петербурге нарисовали граффити с Навальным, быстро закрасили, а затем восстановили в виртуальном формате. Цепочка событий