В Москве дождем затопило взлетно-посадочную полосу Шереметьево

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В Москве в результате сильного ливня затопило аэропорт Шереметьево.

СМИ публикуют видео очевидцев из аэропорта, на которых видна подтопленная взлетно-посадочная полоса и самолеты в воде. Затоплена и подземная парковка аэропорта.

Судя по табло прилета, некоторые рейсы из-за непогоды не смогли приземлиться в Шереметьево и были перенаправлены в другие аэропорты — в том числе в Петербург, Нижний Новгород, Хельсинки, а также московские Внуково и Домодедово.

Также задержан вылет более 20 местных и международных рейсов из Шереметьево.

Обновлено. Около 16:00 в авиационных службах объявили, что самолеты приземляются в Шереметьево в штатном режиме, несмотря на подтопление взлетно-посадочных полос.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из-за ливня в Москве также подтоплены около десяти улиц и дорог, повалены два десятка деревьев и повреждены несколько припаркованных машин. Информации о пострадавших не поступало.

Московские власти предупредили, что в городе до конца четверга ожидаются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Ливень в Москве прошел после длительной аномальной жары. В июле в городе были побиты несколько температурных рекордов.

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