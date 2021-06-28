«Суперливень» в Москве. Затоплены улицы и станция метро. В Раменском из-за ветра рухнул строительный кран. Фото и видео

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На Москву днем 28 июня обрушился сильнейший ливень. Многие улицы города оказались покрыты слоем воды, с отводом которой не справляется ливневая канализация. Затоплена станция метро «Ясенево», из-за этого движение поездов на участке Калужско-Рижской линии прервано. На Филевской линии остановлено движение поездов на наземном участке от «Киевской» до «Кунцевской». В Раменском районе рухнул строительный кран (о пострадавших не сообщается). В телецентре «Останкино» подтоплен первый этаж. В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку, часть города осталась без света. В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. «Медуза» следила за происходящим в городе.

Сергей Бобылев / ТАСС

Затопленная станция метро «Ясенево»

Потоп в «Останкино»

И в бизнес-центре «Ситидел» на Земляном валу

Обрушение крана в Раменском

Scanpix / LETA

Щелково осталось без света. Молния попала в трансформаторную будку

На Савеловском вокзале загорелась электропроводка

Перед ТЦ «Метрополис»

Денис Гришкин / Агентство «Москва»

На улице Правды обрушилась крыша

На Москву обрушился «суперливень» Meduza

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