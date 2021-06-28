«Суперливень» в Москве. Затоплены улицы и станция метро. В Раменском из-за ветра рухнул строительный кран. Фото и видео
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
На Москву днем 28 июня обрушился сильнейший ливень. Многие улицы города оказались покрыты слоем воды, с отводом которой не справляется ливневая канализация. Затоплена станция метро «Ясенево», из-за этого движение поездов на участке Калужско-Рижской линии прервано. На Филевской линии остановлено движение поездов на наземном участке от «Киевской» до «Кунцевской». В Раменском районе рухнул строительный кран (о пострадавших не сообщается). В телецентре «Останкино» подтоплен первый этаж. В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку, часть города осталась без света. В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. «Медуза» следила за происходящим в городе.
Затопленная станция метро «Ясенево»
Потоп в «Останкино»
И в бизнес-центре «Ситидел» на Земляном валу
Обрушение крана в Раменском
Щелково осталось без света. Молния попала в трансформаторную будку