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Участники акции против кубинского правительства в Майами, 11 июля 2021 года Eva Marie Uzcategui / AFP / Scanpix / LETA

11 июля на Кубе прошли массовые протесты. Они начались с акции в городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос недалеко от Гаваны, организованной через соцсети. В тот же день протестующие стали собираться и в других городах. По данным расследовательского проекта Inventario, демонстрации прошли в десятках городов в разных частях Кубы. Наиболее массовой была акция в Гаване, на которую собрались около двух тысяч человек.

Протестующие в Сан-Антонио-де-лос-Баньос

Кубинцы, живущие в других странах, также вышли на улицы в поддержку своих соотечественников. Такие демонстрации состоялись в Майами, Нью-Йорке, Мадриде и городах Мексики.

Протестующие требовали доступа к лекарствам и вакцинам от COVID-19. С такими требованиями вышли участники акции в Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Они также выступали против ежедневного отключения электричества, которое продолжается по шесть часов. Кроме того, кубинские демонстранты выкрикивали лозунги против и разграбили как минимум один из них. Вслед за экономическими стали звучать политические лозунги, в частности, «Долой коммунизм!» и «Долой диктатуру!»

Власти отключили интернет. Полиция применила силу к протестующим. Изначально полицейские не реагировали на акции протеста, но позднее стали задерживать их участников, в том числе силой; некоторые демонстранты оказывали им сопротивление. Только в Гаване были задержаны не менее 100 человек. От действий полицейских там пострадал фотограф агентства Associated Press. Кубинские власти на несколько часов отключили мобильный интернет, чтобы помешать координации действий участников акций.

Фотограф AP Рамон Эспиноза, пострадавший от действий полиции

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в организации протестов США. Он приехал в Сан-Антонио-де-лос-Баньос и поговорил с местными жителями, а затем выступил с телеобращением, в котором заявил, что ситуация в стране действительно тяжелая и что многие протестующие были искренни в своих требованиях. При этом он добавил, что в экономических проблемах Кубы виновата со стороны США, а обстановку в стране дестабилизируют «контрреволюционеры, наемники, продавшиеся США».

Диас-Канель призвал «революционеров» выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим. В ряде кубинских городов на улицах действительно появились люди, которые скандировали «Слава революции!», «Я Фидель!» и «Канель, мой друг, народ с тобой!» Противники власти стали возмущаться в соцсетях, обвиняя президента Кубы в попытке разжечь гражданскую войну на острове.

США поддержали мирный протест и призвали не прибегать к насилию. «Мы глубоко обеспокоены „призывами к борьбе [с протестами]“ на Кубе. Мы выступаем за право кубинского народа на мирные собрания. Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие», — заявило посольство США на Кубе. Представительница Госдепартамента США Джули Чанг заявила, что кубинцы имеют право мирно высказать свои опасения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и нехватки медикаментов.

Пандемия обострила экономические проблемы Кубы. В стране резко выросла заболеваемость коронавирусом. Из-за пандемии на Кубу перестали приезжать туристы, поток валюты в страну сократился. Кубинцы испытывают дефицит базовых товаров и стоят в длинных очередях, чтобы их купить. Кроме того, на Кубе, которая сдерживала распространение COVID-19 в 2020 году, в 2021 году начала расти заболеваемость. 9 июля суточный прирост новых случаев вырос сразу на 60% — c 3819 до 6422. Страна не может справиться на наплывом заболевших; кубинцы жалуются, что их родственники умирают дома, не получив медицинской помощи. Кроме того, Куба не закупала иностранные вакцины — в стране разрабатывают пять собственных, но пока к применению одобрена только одна из них. В стране полностью вакцинированы около 15% населения.

Это первые крупные протесты в стране с 1994 года. Тогда демонстрации проходили только в Гаване, в них участвовали несколько сотен человек, которых быстро разогнали. После протестов кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что все, кто хочет покинуть страну, могут это сделать. Это спровоцировало массовую эмиграцию с Кубы. За несколько недель десятки тысяч человек покинули страну на лодках; большинство из них направлялись в США. Американская береговая охрана задержала около 31 тысячи кубинцев; позднее большинству из них одобрили въезд в США. Американские власти разработали так называемую политику «wet-foot/dry-foot»: тех кубинцев, которых ловили в море, отправляли назад, а тем, кому удавалось добраться до американской территории, обычно давали убежище. В 2017 году эта политика была отменена.

«Би-би-си» отмечает, что благодаря соцсетям нынешние акции стали гораздо более массовыми, чем протесты в 1994 года, и могут быть самыми крупными с прихода Фиделя Кастро к власти в 1959 году.

Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы в 2019 году. Сама должность президента была введена тогда же — до этого главой государства на Кубе на протяжении более чем 40 лет был председатель Государственного совета (этот пост объединял полномочия главы исполнительной и законодательной власти). Диас-Канель стал первым человеком не из семьи Кастро, который возглавил Кубу с момента коммунистической революции. Его предшественником был Рауль Кастро — младший брат лидера революции Фиделя Кастро. Рауль Кастро руководил страной в 2006-2018 годах. При этом свой последний руководящий пост — главы коммунистической партии Кубы — он покинул только в апреле 2021 года.

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