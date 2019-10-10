На Кубе впервые с 1976 года появился президент. Им стал Мигель Диас-Канель

Национальная ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диаса-Канеля. Об этом сообщает Granma, официальное издание ЦК Компартии Кубы.

Помимо Диаса-Канеля, на пост президента формально претендовали еще 16 человек.

С 1976 года на Кубе не было должности президента — главой государства был председатель Государственного совета. Президентский пост был восстановлен после того, как в феврале 2019 года была принята новая конституция страны.

Диас-Канель руководил Кубой как председатель Госсовета с апреля 2018 года. Он стал первым человеком не из семьи Кастро, который возглавил Кубу с момента коммунистической революции.

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