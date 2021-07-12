Джеки Чан заявил, что хочет вступить в Компартию Китая Он давно поддерживает официальную политику Пекина — и за это его не любят в родном Гонконге
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Актер Джеки Чан заявил, что хочет вступить в Коммунистическую партию Китая. Как сообщает издание Global Times, об этом он сказал на мероприятии, организованном государственной Китайской ассоциацией кино, которое было посвящено обсуждению речи Си Цзиньпина по случаю столетия КПК.
В своем выступлении актер сказал, что «горд быть китайцем» и что он «видит величие партии», которая, по его словам, достигает всего, что обещает.
67-летний Джеки Чан — выходец из Гонконга, который до 1997 года (тогда актер уже был звездой) находился под управлением Великобритании. Родители актера были беженцами из материкового Китая. В молодости Чан не одобрял политику Пекина — в частности, в 1989 году он принимал участие в концерте в поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь.
Однако после возвращения Гонконга в состав Китая Джеки Чан стал последовательно выступать на стороне официальных властей. Актер, в частности, критиковал Гонконг и Тайвань за то, что их политические модели предусматривают «слишком много свободы». «В последнее время я начинаю думать, что китайцев нужно контролировать, иначе они будут делать только то, что хотят», — заявлял актер в 2009 году. Он также поддерживал цензуру — в том числе своих фильмов, — которую проводили власти Китая.
В 2013 году Джеки Чан стал членом Народного политического консультативного совета Китая — совещательного органа при КПК, в который обычно входят известные и богатые жители страны, лояльные власти, если они не являются членами партии.
Джеки Чан давно критикует акции протеста в своем родном Гонконге. В 2012 году, когда жители города протестовали против намерения Пекина провести школьную реформу и ввести в программу уроки национальной идентичности и углубленный курс китайской истории, актер высказывался за ужесточение законодательства, направленного против митингов. Тогда он заявил, что городу необходим закон, который бы определял, по каким поводам можно протестовать, а по каким нельзя.
В 2019 году, когда в Гонконге проходили многомиллионные протесты против законопроекта, позволяющего экстрадировать преступников в Китай, Джеки Чан долгое время отказывался обращать на них внимание, однажды заявив, что «ничего об этом не слышал». Позже актер сказал, что поддерживает законопроект. Он назвал себя «патриотом Китая» и подчеркнул, что протесты вызывают у него «грусть и депрессию». Помимо этого, Джеки Чан подписал открытое письмо китайских деятелей культуры в поддержку репрессивного закона о национальной безопасности, в котором подчеркивалась необходимость «вернуть Гонконг на правильный путь цивилизации».
За поддержку законопроекта, против которого выступало почти все население Гонконга, Джеки Чан был подвергнут жесткой критике: в независимой прессе города и в соцсетях его называли «предателем» и «двуличным подонком». Один из лидеров Демократической партии Гонконга Ло Кин Хей заявил, что после таких высказываний Джеки Чан, который является одним из самых популярных выходцев из Гонконга в мире, больше не может «ни в каком виде представлять город и его жителей».
Джеки Чан — один из успешных предпринимателей в Китае, где фактически невозможно заниматься крупным бизнесом, не будучи лояльным властям. Его состояние в 2015 году Forbes оценивал в 350 миллионов долларов, ежегодно он зарабатывает еще несколько десятков миллионов: актеру принадлежит сеть кинотеатров в материковом Китае, а также компания по производству сигвеев и электросамокатов; помимо этого он зарабатывает на продаже одежды, еды и атрибутики под своим брендом. Актер категорически отрицает, что поддерживает официальный курс Пекина из деловых соображений. «А почему я не могу быть близок к правительству? Мы все китайцы. И мы все должны любить нашу страну», — говорил Джеки Чан в 2015 году.