Создатель американской ЧВК Blackwater хотел организовать частную армию в Украине. И набирать туда ветеранов войны в Донбассе Ему помешало то, что Трамп проиграл президентские выборы в США

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Эрик Принс, 31 января 2021 года Andrew Harrer / Bloomberg / Getty Images

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в 2020 году планировал создать еще одну ЧВК в Украине. Об этом пишет американский журнал Time со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение редакции, и интервью с семью источниками. Факты встреч с Принсом журналу подтвердили бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

На службу в свою украинскую ЧВК Принс рассчитывал призвать ветеранов военных действий в Донбассе. Также он хотел построить в Украине завод по производству боеприпасов и объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в консорциум, который, как пишет Time, мог бы конкурировать с компаниями-гигантами наподобие Boeing и Airbus. Согласно плану Принса, датированному июнем 2020 года, этот консорциум мог бы принести доход 10 миллиардов долларов (за какой период, не уточняется).

При реализации украинского проекта Принс рассчитывал на свои связи в администрации президента США Дональда Трампа, чьим неформальным советником его называли. Но в ноябре 2020 года Трамп проиграл президентские выборы в США, а администрация его преемника Джо Байдена не проявляла знаков поддержки проекта Принса, и украинские власти затормозили процесс переговоров с ним. «Если бы у Трампа было еще четыре года, Эрик, вероятно, закрыл бы сделку», — заявил Time Игорь Новиков.

Как отмечает журнал, украинских чиновников, кроме прочего, смущали партнеры Принса: его интересы в этом проекте продвигали украинские политики Андрей Артеменко и Андрей Деркач, которых считают связанными с Россией. «Мы задавались вопросом: это лучшие партнеры, которых нам могут предложить американцы? Эта группа сомнительных личностей работает на близкого союзника Трампа?» — поделился впечатлениями Новиков.

Blackwater — американская частная охранная компания, основанная в 1997 году бывшим «морским котиком» Эриком Принсом и тренером по стрельбе Элом Кларком. Работала в том числе в Ираке и Афганистане по заказу властей США. В сентябре 2007 года наемники Blackwater, охранявшие кортеж с американскими дипломатами, открыли огонь на площади Нисур в Багдаде, убив 14 и ранив 20 гражданских лиц. Спустя восемь лет четверо наемников Blackwater получили за это от 30 лет заключения до пожизненного срока.

После убийства мирных жителей в Багдаде Blackwater сменила название на Xe Services, а затем на Academi. Принс в 2009 году ушел с поста главы компании, а в 2010 году продал свою долю в ней. В последующие годы он участвовал в проектах по созданию частных военных структур в ОАЭ и Сомали. После прихода к власти Трампа в 2016 году сестра Принса Бетси Девос стала министром образования, а сам Принс, как сообщалось, предлагал создать в США частную спецслужбу и пытался наладить неформальный канал связи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

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Пересказала Ольга Корелина