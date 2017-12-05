Белому дому предложили создать частную спецслужбу

Администрация Дональда Трампа рассматривает предложение о создании частного разведывательного агентства, аналогичного по полномочиям с ЦРУ. Об этом со ссылкой на анонимные источники в разведывательном сообществе сообщает издание The Intercept.

По данным издания, предложение разработано Эриком Принсом, создателем частной военной компании Blackwater и родным братом министра образования США Бетси ДеВос. Администрации Трампа эта инициатива была преподнесена как способ выявить «внутренних врагов» в рядах спецслужб, которые ведут борьбу с Белым домом.

Как объясняет один из собеседников издания, действующий директор ЦРУ Майк Помпео не доверяет бюрократам в спецслужбе, поэтому ему необходима частная спецслужба, которая будет подчиняться ему и Белому дому и не будет делиться собранными данными с другими разведывательными ведомствами. Также, как пишет издание, частная спецслужба сможет работать в Северной Корее и Иране, куда сейчас по соображениям безопасности не отправляют американских агентов.

Было ли принято какое-либо решение относительно предложения о создании частной спецслужбы, неизвестно. Официально в Белом доме The Intercept ответили, что никаких подобных обсуждений не ведется.