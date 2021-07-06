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Ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» с мая стало самостоятельным проектом (как и «Радио Долин») и выходит на одноименном канале. Катерина Гордеева по-прежнему берет интервью у самых интересных героев. Обязательно подпишитесь на канал «Скажи Гордеевой» тут.

Политолог Екатерина Шульман — героиня нового выпуска «Скажи Гордеевой». С Катериной Гордеевой Екатерина Шульман поговорила о медленном взрослении и принятии возраста, о детстве и детях, о юности и семье, о нападении на мужа и постравматическом синдроме. Кроме того, Гордеева и Шульман обсудили работу Госдумы, стихи Владислава Суркова, романы Владимира Набокова и учение о «Смешариках».

Также из выпуска вы узнаете: что Екатерина Шульман никогда не была на дискотеке, чем она похожа на главную героиню сериала «Мост» и какие первые решения примет на посту президента.

Екатерина Шульман: «Пропаганда — это второе ядерное оружие»//«Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой

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