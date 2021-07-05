В Каспийском море возле азербайджанского газового месторождения произошел взрыв. Власти и ученые объяснили это извержением грязевого вулкана

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Вечером 4 июля в соцсетях появились видеозаписи взрыва в Каспийском море, где у Азербайджана есть обширные морские месторождения нефти и газа.

Взрыв произошел у побережья Азербайджана недалеко от поселка Алят. В соцсетях предполагали, что это случилось на газовом месторождении «Умид». В азербайджанской нефтегазовой компании сообщили, что взрыв зафиксирован в 10-12 километрах от месторождения, а на морских платформах компании аварий не было. Также высказывались предположения, что взрыв произошел на танкере, но азербайджанское Каспийское морское пароходство это отрицает.

Взрыв в акватории Каспийского моря Гавриил Григоров / ТАСС

В SOCAR предположили, что в Каспийском море произошло извержение грязевого вулкана. Директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли также сказал, что «происшествие на Каспии имеет признаки грязевого вулкана». Об извержении вулкана сообщило и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Эксперт по грязевым вулканам Марк Тингей из австралийского Университета Аделаиды заявил The Guardian, что «это определенно мог быть грязевой вулкан».

Утром 5 июля МЧС Азербайджана распространило фотографии и видео, снятые с вертолета над местом извержения грязевого вулкана. На записях виден каменистый остров, над которым поднимается дым. В SOCAR сообщили, что вулкан постепенно затухает.

В Азербайджане находятся «сотни» грязевых вулканов, рассказал Марк Тингей. Он отметил, что место взрыва примерно соответствует тому, где в 1958 году уже извергался грязевой вулкан.

До конца неясно, что вызывает воспламенение грязевых вулканов. Как пишет The Guardian, наиболее вероятно, что камни, поднимающиеся вверх во время взрыва, ударяются друг о друга и это вызывает искру, которая зажигает газ.

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Александр Бакланов