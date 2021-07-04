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3 июля в Самаре нашли мертвой 33-летнюю Екатерину Сокирскую — вдову замглавы самарского отделения «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова, который погиб в результате отравления таллием. По предварительным данным, Сокирскую ударили по голове твердым тупым предметом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Екатерина Сокирская

Baza опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве Сокирской. Это Алексей Рясков — тренер по кикбоксингу, с которым женщина познакомилась еще во время следствия по делу об убийстве первого мужа. По словам адвоката убитой Алексея Соколова, Рясков стал вторым мужем Сокирской, но недавно они расстались. Самарское издание 63.ru со ссылкой на подруг Сокирской написало, что Рясков был против разрыва, преследовал бывшую жену и настаивал на «последней встрече».

По информации 63.ru, несколько месяцев назад Сокирская переехала из Самары в Краснодар. Но 2 июля, за день до гибели, она вернулась в родной город. По словам подруг, одной из причин стало видео в инстаграме Ряскова. Он заявил, что в 2017 году вместе с родителями Сокирской передал 15 миллионов рублей одному из сотрудников Самарского областного суда, после чего Сокирской вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве Пузикова.

Адвокат Андрей Карномазов, защищавший Сокирскую, в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал слова Ряскова ложью: «О каких 15 миллионах может идти речь, если приговор прошел проверку в Верховном суде. Когда мы узнали про убийство Екатерины, видео приобрело совсем другой характер. Алексей в нем надавил на самое больное для Екатерины: сказал про родителей и про оправдательный приговор. Скорее всего, это был способ выманить Екатерину. Она увидела видео и прилетела из Краснодара разбираться. Ну а дальше уже…».

Дмитрий Пузиков погиб в 2012 году, после вечеринки в собственном доме. Пузикову и нескольким его гостям стало плохо; через десять дней банкир умер, других пострадавших врачам удалось спасти. Эксперты выяснили, что Пузикова и его гостей отравили высокотоксичными солями . Следы вещества были обнаружены, в частности, в кастрюле с картофельным пюре, которое приготовила Сокирская (тогда она носила фамилию Пузикова).

Сокирскую обвинили в убийстве. Мотивом была названа ревность. Двоюродный брат и полный тезка погибшего банкира Дмитрий Пузиков-младший заявил, что во время вечеринки Сокирская рассказала ему об усталости от измен мужа. Сама вдова отрицала вину. По ее версии, банкира мог убить Пузиков-младший, который хотел завладеть его имуществом и давал показания против нее, чтобы отвести подозрения от себя. На руках и одежде Пузикова-младшего после вечеринки нашли следы таллия.

В 2015 году Красноярский районный суд Самарской области признал Сокирскую виновной в убийстве мужа и приговорил ее к семи годам колонии. Позже Самарский областной суд отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование. В 2017 году его снова рассмотрел все тот же Красноярский районный суд. Он повторно признал Сокирскую виновной — и назначил ей уже девять лет колонии. В том же году Самарский областной суд во второй раз отменил приговор райсуда и оправдал Сокирскую. Убийство Пузикова так и не раскрыли.

Во время следствия вдова банкира отсидела более 11 месяцев в СИЗО и еще около года находилась под домашним арестом. После снятия обвинений она отсудила у государства 1,75 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование и сдала экзамен на адвоката.

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