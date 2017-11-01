Самый запутанный российский детектив Жене самарского банкира Дмитрия Пузикова дважды давали срок за убийство мужа, но в итоге признали невиновной

Самарский областной суд 31 октября оправдал Екатерину Пузикову, которую дважды признавали виновной в убийстве мужа, самарского банкира Дмитрия Пузикова. Он был отравлен таллием в собственном доме в Самарской области в 2012 году, расследование в общей сложности продолжалось пять лет. Во время процесса друг на друга как на потенциальных преступников указывали все члены семьи. Жена Дмитрия Пузикова уверена, что за отравлением стоял двоюродный брат и полный тезка ее мужа; тот настаивал на обратном. Новых подозреваемых в деле пока нет.

Банкира Дмитрия Пузикова отравили на вечеринке в собственном доме

7 марта 2012 года в загородном доме заместителя главы самарского отделения «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова была вечеринка в честь 27-летия его двоюродного брата и полного тезки Дмитрия Пузикова-младшего. Сам Пузиков, как и двоюродный брат, работал в «Россельхозбанке», но в день своего рождения уволился.

В начале вечеринки Пузиков попросил жену Екатерину приготовить для него картофельное пюре; та сделала его и подала на стол. Пузиков попробовал блюдо, но отказался есть: оно показалось ему горьким. Пюре попробовали и другие гости, блюдо показалось испорченным и им. После этого одна из гостий, Мария Борисова, заменила Екатерину на кухне и подала гостям вторую порцию пюре. У этого пюре вкус был нормальным, и гости съели свои порции полностью.

После вечеринки трое из 12 ее участников, включая Пузикова-старшего и Марию Борисову, были госпитализированы с подозрением на отравление. Через десять дней Пузиков умер в больнице, других гостей врачам удалось спасти. Эксперты выяснили, что банкира отравили высокотоксичными солями .

В убийстве обвинили жену банкира

Из-за рассказов гостей вечеринки о «горьком пюре», которое сварила жена погибшего Екатерина Пузикова, она и стала главной подозреваемой по делу. Показания против нее также дал Дмитрий Пузиков-младший: по его словам, во время вечеринки Екатерина сказала ему, что устала от измен мужа и хочет «покончить с этим». Якобы на этих словах Пузикова держала в руках шприц с какой-то жидкостью. Опираясь на эти показания, следствие посчитало, что главным мотивом для убийства банкира стала ревность жены.

Екатерина Пузикова свою вину не признала и говорила, что, возможно, в пюре случайно попал алкоголь и оно стало горьким из-за этого. Показания Пузикова-младшего она опровергала и подозревала, что отравление организовал он и его отец Сергей Пузиков.

Сторона защиты настаивала, что банкира могли отравить из-за его имущества

Адвокат Пузиковой Василий Гурко настаивал, что эксперты не нашли таллия ни на руках Екатерины, ни в ее доме. Небольшое содержание таллия обнаружилось только на ее одежде. Кроме того, адвокат подчеркивал, что соли таллия не имеют вкуса и версия следствия о «горьком пюре», которое якобы привело к смерти банкира, — несостоятельна.

Экспертизы подтвердили слова адвоката. На тарелках, в которые Пузикова накладывала «горькое пюре», следов яда не обнаружили. Однако они нашлись на тарелках, в которых Мария Борисова подавала вторую порцию пюре — и в кастрюле. Никаких обвинений в отношении Борисовой выдвинуто не было, поскольку сама она после вечеринки попала в больницу с отравлением. Защита Пузиковой предполагает, что кто-то мог подмешать яд в кастрюлю именно в момент перед подачей второй порции блюда.

Кроме того, следы таллия в больших количествах нашлись на одежде и руках Дмитрия Пузикова-младшего. Он объяснил следователям, что во время вечеринки зашел в ванную и увидел разлитой «некую жидкость», в которой он испачкал руки, а потом вытер их об одежду. Кроме того, по его словам, следы яда могли появиться из-за того, что на вечеринке он обнимался с женой своего погибшего двоюродного брата Екатериной Пузиковой.

Екатерина Пузикова и ее защитники настаивали, что все эти показания ложные и Пузиков-младший дает их, чтобы следствие обвинило в убийстве жену погибшего. По их версии, тот мог сам убить двоюродного брата, чтобы завладеть его имуществом. Такого же мнения придерживалась мать Екатерины Пузиковой.

Екатерина Пузикова Михаил Новоселов / Коммерсантъ

Защита говорила, что Пузиков-младший претендовал на имущество двоюродного брата, а его отец долгое время работал агрономом и мог уметь обращаться с солями таллия (в СССР с помощью солей таллия боролись с грызунами).

В самарских СМИ рассматривались и другие версии убийства. В частности, сама Екатерина Пузикова предполагала, что ее муж вместе с Пузиковым-младшим мог заниматься «отмыванием денег наркобизнеса». Также к убийству мог привести и конфликт в «Россельхозбанке», где работали братья. Это частично подтверждает то, что в своих первоначальных показаниях мать Дмитрия Пузикова говорила, что в день убийства ей позвонили из службы безопасности банка и сказали, что если ее сын не уволится из банка, у него могут возникнуть проблемы; затем она отказалась от этих показаний.

Расследование убийства продолжается больше пяти лет, за это время Екатерину Пузикову дважды осудили

Первоначально расследование смерти банкира Пузикова заняло больше трех лет. Следствие дважды пыталось утвердить обвинительное заключение против Екатерины Пузиковой, но самарская прокуратура каждый раз возвращала дело на доследование. С третьего раза следствие утвердило обвинительное заключение, и дело поступило в Красноярский районный суд Самарской области.

Суд поддержал версию обвинения об убийстве из ревности. В августе 2015 года Екатерину Пузикову признали виновной в убийстве супруга, она получила семь лет колонии общего режима и была взята под стражу. Это решение было обжаловано адвокатами жены банкира. В декабре 2015-го Самарский областной суд отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование. Екатерину Пузикову из колонии перевели под домашний арест.

В июле 2017 года дело вновь рассмотрел все тот же Красноярский районный суд. Он второй раз признал Екатерину Пузикову виновной и дал ей даже больший срок — девять лет колонии общего режима. Это решение обжаловали все стороны процесса. Защитники опять требовали признать Пузикову невиновной, прокуратура посчитала решение излишне жестким и настаивала на сроке в семь лет колонии.

Во время повторного рассмотрения уголовного дела история Екатерины Пузиковой снова привлекла внимание СМИ, в том числе федеральных телеканалов. Например, Андрей Малахов посвятил расследованию эфир своего шоу на канале «Россия-1» в сентябре 2017 года, назвав убийство Пузикова «самым запутанным российским детективом». После этого на сайте Change.org была создана петиция с требованием оправдать Пузикову. На момент публикации ее подписали больше десяти тысяч человек.

Областной суд оправдал Екатерину Пузикову

31 октября 2017 года Самарский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу Екатерины Пузиковой. На этот раз женщину признали невиновной в убийстве мужа с правом реабилитации. Пузикова оправдана с формулировкой «за непричастностью к совершению преступления».

Адвокат Екатерины Пузиковой Василий Гурко в разговоре с «Медузой» не смог объяснить, почему суд оправдал Екатерину именно сейчас: мотивировочная часть решения пока не поступила. Также Гурко сказал, что, скорее всего, представители матери погибшего Дмитрия Пузикова оспорят оправдательный приговор. Те в свою очередь сказали, что пока ждут мотивировочную часть приговора, чтобы изучить ее и принять решение об апелляции. Копии приговора ждет и прокуратура.

Адвокат Гурко пояснил «Медузе», что совокупно за время расследования Екатерина Пузикова провела около года под домашним арестом и около года в СИЗО. Дмитрий Пузиков-младший все это время имел в этом деле статус свидетеля.