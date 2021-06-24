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Alan Diaz / AP / Scanpix / LETA

23 июня создатель первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летний бизнесмен Джон Макафи покончил с собой в испанской тюрьме Brians 2 под Барселоной, сообщил Reuters адвокат предпринимателя Хавьер Виллальба. По его словам, бизнесмен совершил самоубийство после того, как впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев. «Это результат жестокой системы, у которой не было причин так долго держать его в тюрьме», — заявил адвокат.

Власти Каталонии рассказали, что охранники и медработники пытались спасти Макафи, но в итоге констатировали, что он мертв. «Все указывает на то, что это может быть смерть в результате самоубийства», — говорят в местном департаменте юстиции.

Джон Макафи покончил с собой через несколько часов после того, как Национальная судебная коллегия Испании решила экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозило длительное тюремное заключение. Сам он говорил на судебных слушаниях в Испании, что, вернувшись в США, проведет остаток жизни в тюрьме. Макафи утверждал, что против него существует заговор, а американские власти преследуют его по политическим мотивам. Суд в ответ заявил, что не смог это подтвердить. Защита могла обжаловать решение суда в течение трех дней. Кроме того, как указывает Associated Press, экстрадицию должно было утвердить испанское правительство.

Макафи задержали 3 октября 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он собирался лететь в Стамбул, после чего отправили под арест. Бизнесмена задержали по запросу министерства юстиции США, обвинившего его в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуроров штата Теннесси, ведущих расследование, в 2016–2018 годах Макафи не заплатил налоги с дохода в размере 23 миллионов долларов, полученного на продвижении криптовалют, лекциях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. По этим обвинениям ему грозило до 30 лет заключения. Кроме того, в Нью-Йорке его обвинили в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег, за что, как писало издание Business Insider, бизнесмену грозило пожизненное заключение. Макафи все обвинения отрицал.

Меньше чем за неделю до самоубийства Джон Макафи оставил несколько сообщений в твиттере, на который подписаны 1,1 миллиона пользователей. В закрепленном твите от 16 июня предприниматель написал:

Власти США считают, что я припрятал криптовалюту. Мне хотелось бы того же, но она исчезла во многих руках команды Макафи (вы можете мне не верить), а все остальные мои активы арестовали. Мои друзья испарились, боясь связи со мной. У меня ничего нет. Но я ни о чем не жалею.

После сообщений о самоубийстве Джона Макафи бывший подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ) США написал в твиттере, что европейские власти не должны выдавать американским властям людей, которых обвиняют в ненасильственных преступлениях. «Следующим может стать », — считает Сноуден. Он призвал установить мораторий на экстрадицию до тех пор, пока в США не реформируют «несправедливую» судебную систему и «жестокую» пенитенциарную систему.

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Джон Макафи родился в 1945 году в графстве Глостершир в Англии, детство провел в американском штате Вирджиния. Он рос беспокойным ребенком с отцом, который «безжалостно» бил мальчика и покончил с собой, когда сыну было 15 лет, рассказал AP основатель исследовательской компании Cybersecurity Ventures Стив Морган, который работал над биографией предпринимателя.

Прежде чем выпустить первый коммерческий антивирус, Джон Макафи работал в нескольких крупных организациях, включая NASA и Xerox. В 1987 году он создал компанию McAfee Associates, которая стала одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. В 1994 году Макафи покинул компанию, а спустя еще несколько лет полностью отошел от ее управления, продал свою долю и занялся инвестициями в другие проекты. В 2011 году компания Intel купила McAfee за 7,68 миллиарда долларов. Антивирусная программа до сих пор носит имя своего создателя, она установлена более чем у 500 миллионов пользователей. Сам Макафи говорил, что не использует свое программное обеспечение, как и антивирусы вообще.

К 2008 году состояние Джона Макафи оценивали в 100 миллионов долларов, но из-за мирового финансового кризиса и неудачных инвестиций, писала в 2009 году газета The New York Times, состояние уменьшилось до четырех миллионов долларов. В 2010-е годы на фоне криптовалютного бума Макафи стал самопровозглашенным гуру криптовалюты, утверждая, что зарабатывает две тысячи долларов в день. Власти США считают, что Макафи и его команда обманывали инвесторов и за счет этого получили 26 миллионов долларов.

В разные годы у Макафи, известного своим эксцентричным поведением, возникали проблемы с законом. В 2012 году полиция Белиза задержала его, чтобы допросить по делу об убийстве Грегори Вианта Фаулла, застреленного на острове, где жили оба мужчины. После этого Макафи обвинил правительство Белиза в преследовании; в полиции в ответ сказали, что лишь расследуют преступление. Тогдашний премьер-министр страны Дин Бэрроу назвал Макафи «спятившим». В итоге полиция заявила, что не считает Макафи подозреваемым. В 2019 году суд во Флориде обязал Макафи выплатить 25 миллионов долларов наследникам Фаулла, но тот отказался.

В 2012 году Макафи арестовали в Гватемале за незаконное пересечение границы, после чего депортировали в США. В 2015 году его задержали в Теннесси за управление автомобилем в состоянии опьянения (Макафи это отрицал, говоря, что лишь принимал рецептурный транквилизатор «Ксанакс»).

В 2019 году Макафи рассказал, что в течение восьми лет по идейным причинам не платил налоги. В том же году он уехал из США, чтобы избежать суда, и большую часть времени проводил на яхте вместе с женой, четырьмя собаками, двумя охранниками и семью работниками. Он познакомился со своей женой Дженис, будучи в бегах, в тот момент она была секс-работницей.

В 2016 и 2020 годах предприниматель пытался баллотироваться на пост президента США от Либертарианской партии. В 2018 году Макафи заявил, что является отцом как минимум 47 детей.

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Александр Бакланов