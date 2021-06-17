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Артем Геодакян / ТАСС

Вечером 16 июня бригада скорой помощи привезла пациента, у которого подозревали коронавирусную инфекцию, к зданию областной администрации во Владимире, сообщает «7×7».

Фельдшер «скорой», активистка профсоюза медработников «Действие» Анна Митюкова рассказала изданию, что все больницы региона, где есть места для пациентов с ковидом, отказали в госпитализации пациента. При этом заболевший мужчина не мог самостоятельно дышать, у него отказало одно легкое.

По словам Митюковой, старший врач смены предложил бригаде отвезти пациента в больницу № 6 и подождать, когда там освободится место или больному полегчает. После этого скорая помощь приехала к зданию обладминистрации и включила мигалки. Фельдшер опубликовала в сторис в инстаграме несколько видеозаписей, после чего на место приехали журналисты.

«Мы надеялись, что, возможно, товарищи из администрации найдут место для обычного работяги. Никто кроме охраны не подходил», — рассказала фельдшер. Через 20 минут для пациента нашли место в больнице в Муроме (130 километров от Владимира), хотя до этого, по ее словам, место не могли найти два с половиной часа.

Утром 17 июня руководство станции скорой помощи попросило сотрудников бригады написать объяснительную о случившемся. При этом, как говорит Митюкова, «руководство станции сказало, что мы молодцы».

В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили РИА Новости, что губернатор региона Владимир Сипягин поручил детально проверить, насколько информация фельдшера соответствует действительности. «Предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона [для пациентов с COVID-19] и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании».

Губернатор пообещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. «Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии», — заявили в администрации.

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