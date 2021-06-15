Российских «инструкторов» в ЦАР заподозрили в убийстве 20 безоружных людей, прятавшихся в мечети По мирным жителям открыли беспорядочный огонь: расследование CNN

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Улица в центре Бамбари Siegfried Modola / UNOCHA / Getty Images

Российские вместе с военными армии Центральноафриканской республики (ЦАР) убили до 20 мирных жителей, прятавшихся в мечети в городе Бамбари в феврале 2021 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Массовое убийство произошло, когда армия ЦАР и российские наемники отбили город у повстанцев. Местные жители после начала атаки укрылись в мечети, однако вскоре военные и наемники пришли туда и, как рассказали CNN очевидцы, открыли беспорядочный огонь по собравшимся. По данным некоторых источников телеканала, в мечети могли находиться два члена повстанческой группировки «Селека», однако они не были вооружены.

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Один из мужчин, находившихся в мечети, рассказал, что вышел из нее вместе с несколькими другими людьми, когда им позволили ее покинуть. Их обыскали, но затем военные неожиданно начали стрелять. На глазах у мужчины убили четверых человек, сам он сумел убежать. При этом ему в ногу попала пуля. Доступ в местную больницу был перекрыт военными, и он не смог сразу получить медицинскую помощь. Позже ему пришлось ампутировать ногу ниже колена.

Несколько других очевидцев рассказали CNN, что в тот же день жителей Бамбари обстреляли с российских вертолетов. Одна из жительниц города сообщила, что в результате атаки был убит ее 15-летний сын, а ее муж, который отправился на его поиски, получил ранение. Через четыре дня он умер в больнице.

По информации CNN, всего в мечети и рядом с ней могли быть убиты от 12 до 20 человек.

Телеканал рассказал и о других преступлениях, к которым могли быть причастны российские наемники. Это убийство трех мирных жителей на одном из блокпостов, сожжение нескольких домов в деревне рядом с городом Босангоа, а также убийство старейшины одной из деревень, которого заподозрили в симпатиях к повстанцам. CNN также пишет, что у россиян есть база неподалеку от Бамбари, где пытки являются «обычным явлением».

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Об убийстве мирных жителей в мечети в Бамбари ранее сообщало Международное французское радио (RFI) со ссылкой на документы рабочей группы ООН по вопросу использования наемников. Тогда говорилось только о трех местных жителях, которые были казнены без суда. Их убили несмотря на то, что они не были вооружены.

Во внутренних отчетах представителей ООН, о которых сообщало RFI, в общей сложности упоминались около сотни нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны армии ЦАР и российских наемников — внесудебных казней, изнасилований и произвольных арестов. CNN отмечает, что количество сообщений о незаконных действиях значительно увеличилось с конца декабря, когда российские наемники присоединились к крупному наступлению правительственной армии.

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