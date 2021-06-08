Полиция Австралии и ФБР «за парой кружек пива» придумали, как поймать участников мафиозных кланов Они распространили среди тысяч преступников свое зашифрованное приложение

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Полиция Австралии задерживает подозреваемого в ходе спецоперации против преступных группировок Australian Federal Police / Reuters / Scanpix / LETA

Правоохранительные органы в ходе спецоперации «Троянский щит» («Trojan Shield») задержали в Австралии, Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке более 800 участников организованных преступных группировок. Как сообщил Европол, за последние дни в 16 странах мира провели более 700 обысков, изъяли восемь тонн кокаина, 22 тонны марихуаны, две тонны амфетамина и метамфетамина, 55 роскошных автомобилей и более 48 миллионов долларов США в различных мировых валютах и ​​криптовалютах. В ближайшие дни операция продолжится, поэтому число задержанных может вырасти.

Операция стала возможна после того, как среди 300 преступных синдикатов, действующих в 100 странах мира, распространили более 12 тысяч мобильных телефонов с приложением , которое позволяет преступникам обмениваться зашифрованными сообщениями. Устройства попали в руки членов итальянской мафии, банд байкеров, наркокартелей, азиатских триад, албанской мафии.

Телефоны, выполненные на заказ, продавали на черном рынке. Чтобы купить такой телефон, человек должен был знать кого-то, у кого уже есть такое устройство, говорят в полиции Австралии, которая наравне с ФБР США стояла у истоков спецоперации. Люди не могли использовать телефоны для звонков или отправки электронной почты — только для обмена сообщениями в приложении Anom, которое с самого начала контролировало ФБР.

«Некоторые из лучших идей приходят за парой кружек пива», — заявил на пресс-конференции комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу. Австралийские полицейские и американские «федералы» в 2018 году провели операцию, в результате которой добились закрытия канадской компании Phantom Secure, которая занималась тем, что продавала участникам преступных группировок переделанные телефоны BlackBerry для обмена зашифрованными сообщениями. После закрытия Phantom Secure австралийская полиция и ФБР объединили усилия, чтобы заполнить возникший вакуум — и решили распространить среди преступников свое приложение.

Чтобы подтолкнуть участников банд использовать приложение Anom, сообщает ABC News, полиция Австралии использовала агента под прикрытием. Им стал торговец наркотиками Хакан Айик, который стал раздавать устройства среди сообщников как безопасное средство связи, при этом он не знал, что приложение контролирует ФБР. В дальнейшем за приложение поручились известные криминальные авторитеты, которые гарантировали его безопасность и способствовали росту его популярности. Мало того, преступные синдикаты брали деньги за доступ к Anom.

На распространение устройства также повлияло то, что в последние два года правоохранительные органы закрыли сервисы обмена зашифрованными сообщениями EncroChat и Sky ECC. После закрытия Sky ECC в марте 2021 года, указывают в Европоле, преступные группировки стали искать замену — и некоторые перешли на Anom.

В ходе спецоперации участники международного расследования в течение полутора лет изучили 27 миллионов сообщений, переданных через приложение. «Мы были в задних карманах организованной преступности», — сказал комиссар полиции Австралии Рис Кершоу. По его словам, участники группировок не таились, когда общались в приложении, и открыто говорили о наркотиках и готовящихся нападениях. Перехват сообщений позволил предотвратить не одно преступление — только в Австралии благодаря Anom помешали совершить 21 убийство.

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