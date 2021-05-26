В Минске покончил с собой 18-летний сирота, на которого завели уголовное дело из-за протестов. В своей гибели он обвинил Следственный комитет

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Страница Дмитрия Меркулова во «ВКонтакте»

Как сообщил белорусский правозащитный центр «Весна», в Минске покончил с собой 17-летний (по данным Следственного комитета, 18-летний) Дмитрий Стаховский, который проходил по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному из-за протестов в Беларуси в августе 2020 года.

Информацию о самоубийстве Стаховского белорусской версии издания «Медиазона» подтвердила его подруга. «Сегодня из РУВД позвонили и сказали, что Димы больше нет», — сказала девушка, имя которой «Медиазона» не назвала.

После гибели Стаховского на его странице во «ВКонтакте» (там молодой человек был зарегистрирован под именем Дмитрий Меркулов) появился пост, в котором говорится, что причиной самоубийства стало уголовное дело и давление со стороны силовиков.

Если вы это читаете, значит меня нет в живых.

Вина тому, стал следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. В кратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил, не переживай все будет хорошо. Не думай о плохом. Плохие мысли прочь. Однако легко говорить пока сам не окажешься в таком положении.

Очень сильно жалею о том, что прожил так мало. А ведь еще пару лет назад, строил планы на будущее, что поеду снова за границу, буду там жить и работать. Но жизнь она ведь такая не предсказуемая. Или думаете я когда нибудь мог бы подумать, что буду стоять перед таким выбором? Тяжелым выбором. Поэтому сказать что суицид это решение всех твоих проблем, не могу. Нет друзья. Это не правильный выбор. Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить. Она у вас одна и другой у вас уже точно не будет.

В завершении моей предсмертной записки, хочу выразить огромную благодарность моим друзьям, знакомым и просто тем людям, которые мне встречались на пути моей короткой жизни. А также спасибо тем людям которые мне на протяжении многих лет помогали. Все вы невероятные и я всегда всех любил. Любил помогать и делать добро, чтоб уходя на тот свет, оставить хоть что нибудь от себя. Хотяб кусочек доброты.

Будьте чутка добрее и вообще. Живите на позитиве. <…> (орфография и пунктуация сохранены, — прим. «Медузы»).

По данным «Весны», Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Именно сотрудники общежития указали на него как на участника протестов, после чего он стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Днем 25 мая — за несколько часов до гибели — Стаховский был на допросе по этому делу, сообщает «Весна».

В то же время неназванный друг погибшего рассказал изданию «Наша нива», что в общежитие Стаховского поселили уже после возбуждения дела. «[Он] говорил, что не хочет за решетку и поэтому совершит самоубийство. Сначала мы относились к этому с улыбкой, но потом поняли, что смешного мало. Мы поддерживали его как могли», — сказал друг.

СК Беларуси подтвердил гибель Стаховского. По информации ведомства, посмертная экспертиза показала концентрацию алкоголя в его крови на уровне . Также СК подтвердил, что Стаховский был подозреваемым по делу о массовых беспорядках, — но подчеркнул, что следственные действия с ним проводились с соблюдением закона и в присутствии адвоката.

С заявлением по поводу смерти Стаховского выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. «Мы, беларусы, уже не можем спасти Диму. Но мы должны спасти девять миллионов человек, мы должны спасти себя как нацию. Чтобы такой ужас не повторился больше никогда», — заявила она.

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