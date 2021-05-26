Сказка о потерянном времени Новый клип OQJAV «Скучно», в котором проходит обычная жизнь, пока качается маятник. Премьера видео

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Группа OQJAV (Вадик Королев, Дмитрий Шугайкин, Ярослав Тимофеев) представили новый клип на песню «Скучно». Он и правда о скуке: обычный человек проживает в обычной квартире свою обычную жизнь, пока качается маятник. Режиссер видео — Никита Чернорицкий. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

Предупреждение. В этой песне есть одно нецензурное слово. Если для вас это неприемлемо, не смотрите клип.

OQJAV

Никита Чернорицкий

художник и режиссер

Я не могу назвать «Скучно» клипом в полном смысле этого слова. Это скорее симбиоз двух подходов — музыкального и визуального. Мы с командой, по сути, работали над видео-артом, вдохновленным творчеством OQJAV. Сама тема скуки, которую затронула группа и которую мы визуализировали, кажется мне невероятно точной, искренней и злободневной в хорошем смысле этого слова. Цикличность происходящего, на которой построена композиция клипа, вызывает желание остановиться и разобраться в происходящем вокруг, но вместо этого мы, сами того не замечая, вновь и вновь погружаемся в танец с маятником, который независимо от нас продолжает свой мерный, скучный ход.

Вадик Королев

тексты, музыка, вокал

Идея песни родилась из музыки — боже, какая это была невыносимо скучная демка Димы Шугайкина, боже, как это чуть больше года назад мэтчилось с моей балконной пандемией в ее одинаковых днях и ночах и как мысли об оригинальных людях (тут точнее сказать, об оригиналах) из прошлой жизни вгоняли меня в еще большую пошлейшую скуку. Режиссер Никита Чернорицкий и его команда совершенно «купили» меня сценарием с прямой отсылкой к «Постороннему». Конечно, по сути, ничего, кроме «Постороннего», в этой песне и нет. Мне сложно представить, что кто-то придумал бы на этот трек видео точнее. Отдельно рад касту — в клипе снялись мой ближайший друг и гений малой сцены Женя Перевалов и бывшая подруга моей первой жены красавица Аня Филипцева.

Ярослав Тимофеев

музыка, фортепиано

У меня есть сувенир, привезенный из Токио, — гейша в колбе, которая качается влево-вправо за счет солнечной энергии. Когда я смотрю ей в глаза, мне кажется, что в них живет только одно желание: чтобы солнце погасло навсегда. Маятник — от слова «маяться». Всякий маятник, памятник неудачным попыткам изобрести вечный двигатель, больше всего жаждет остановиться. И каждый когда-нибудь остановится. А пока люди продолжают заводить пружину, маятники мстят нам потерянным временем, скукой, бессонницей, тик-таком и тик-током.

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