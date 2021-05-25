Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

-музыкант (Тимофей Якимов) выпустил клип на песню «тост» со своего последнего альбома «зеркало», который музыкальные журналисты уже назвали одним из самых сильных альбомов года. В видео появляются фрагменты из жизни совершенно разных людей, никак не связанных друг с другом, но живущих в России. Режиссер видео — Михаил Гасимов. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

тима ищет свет

тима ищет свет

музыкант

Эта песня — тост за упокой потерянному времени. Герой резко понимает, что он — не тот, не там, не тогда, когда нужно, что все, что казалось ему ценным, больше не имеет никакой цены. А вокруг все еще поет жизнь: говорит тосты, думает о будущем. Клип получился таким же: все герои находятся в точке слома, но эта точка растянулась на всю жизнь, и нет ей конца и края. И все герои греются о надежду, которая изредка появляется на горизонте.

Михаил Гасимов

режиссер

«тост» получился без какого-то четкого сюжета или линейной истории. Мы метили в клип-лоскутное-одеяло из обрывков коллективного русского бессознательного, универсальных проблем, которые могут возникать перед каждым человеком. Нам хотелось сделать калейдоскоп движущихся картинок, которые связаны ощущениями, — но в центре этих живых картин не героические сюжеты или мечты, а мир, который окружает нас в действительности.

Реальный мир как будто фрагментирован — мы заперты в небольших пузырях из друзей и семьи и редко пересекаемся с людьми из совсем другого мира, с трудом можем их понять. Миры наших героев тоже не могут пересечься друг с другом, но чувства, которые они испытывают, похожи.

Персонажи «тоста» чувствуют себя одиноко, даже когда целуются или тусуются с друзьями — потому что живут как будто не своей жизнью. Важно, что это происходит в России — красивой и ужасной, одинокой и бедной, нежной и романтичной одновременно. От нее и устаешь, и смеешься с окровавленным ртом.

Презентация альбома тима ищет свет состоится в петербургском клубе «Виновница» 28 мая и в московском клубе Aglomerat — 29 мая.

﻿

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег