Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

новости

Чернокожий медиамагнат Байрон Аллен подал к компании McDonaldʼs иск на 10 миллиардов долларов Он обвиняет ее в расовой дискриминации при размещении рекламы

Источник: The Wall Street Journal
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

Две компании медиамагната Байрона Аллена обвинили компанию McDonaldʼs в дискриминации медиакомпаний, принадлежащих чернокожим. Как пишет The Wall Street Journal, они подали против McDonaldʼs судебный иск, требуя возмещения ущерба в размере 10 миллиардов долларов. 

В иске, поданном от имени развлекательной медиакомпании Entertainment Studios Networks и вещательной компании Weather Group, утверждается, что McDonaldʼs отказывается размещать рекламу в сетях истцов «по расовому признаку». В 2019 году, подчеркивают компании Аллена, корпорация потратила на рекламу в США 1,6 миллиарда долларов, и только менее 5 миллионов из них (0,31%), получили телеканалы, которые принадлежат чернокожим.

Истцы также отмечают, что со времени основания Entertainment Studios Networks в 2009 году McDonaldʼs ни разу не разместил рекламу в ее сетях — в то время как в аналогичных сетях, принадлежащих белым предпринимателям, такая реклама была.

Как отмечает WSJ, иск против McDonaldʼs — часть кампании, которую Байрон Аллен проводит с целью побудить корпорации тратить больше денег на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим. Ранее он призывал рекламодателей выделять на это не менее 2% бюджетов, но позже поставил цель добиться 5%.

В конце марта Аллен обвинил в игнорировании медиа, принадлежащих чернокожим, крупнейшего автопроизводителя США — General Motors: в его открытом письме гендиректору компании говорилось, что она размещает таким образом лишь 0,5% своей рекламы, в то время как «афроамериканцы составляют около 14% населения Америки и тратят миллиарды, покупая ваши автомобили». После этого GM пообещала выделить 4% на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим, уже в 2021 году, а к 2025 году довести этот уровень до 8%. 

Компания McDonaldʼs в ответ на иск компаний Аллена заявила, что к 2024 году увеличит долю рекламы в медиа, принадлежащих чернокожим, с двух до пяти процентов. Помимо этого, корпорация будет больше рекламироваться и в медиа, владельцами которых являются женщины, выходцы из Азии и Латинской Америки и представители ЛГБТ-сообщества — суммарная доля на рекламу у представителей этих групп вырастет с четырех до десяти процентов.

Читайте также

У McDonaldʼs есть секретное разведывательное подразделение. Оно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты Главное из расследования Vice

Читайте также

У McDonaldʼs есть секретное разведывательное подразделение. Оно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты Главное из расследования Vice

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег

Григорий Левченко

Реклама