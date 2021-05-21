Чернокожий медиамагнат Байрон Аллен подал к компании McDonaldʼs иск на 10 миллиардов долларов Он обвиняет ее в расовой дискриминации при размещении рекламы

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Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

Две компании медиамагната обвинили компанию McDonaldʼs в дискриминации медиакомпаний, принадлежащих чернокожим. Как пишет The Wall Street Journal, они подали против McDonaldʼs судебный иск, требуя возмещения ущерба в размере 10 миллиардов долларов.

В иске, поданном от имени развлекательной медиакомпании Entertainment Studios Networks и вещательной компании Weather Group, утверждается, что McDonaldʼs отказывается размещать рекламу в сетях истцов «по расовому признаку». В 2019 году, подчеркивают компании Аллена, корпорация потратила на рекламу в США 1,6 миллиарда долларов, и только менее 5 миллионов из них (0,31%), получили телеканалы, которые принадлежат чернокожим.

Истцы также отмечают, что со времени основания Entertainment Studios Networks в 2009 году McDonaldʼs ни разу не разместил рекламу в ее сетях — в то время как в аналогичных сетях, принадлежащих белым предпринимателям, такая реклама была.

Как отмечает WSJ, иск против McDonaldʼs — часть кампании, которую Байрон Аллен проводит с целью побудить корпорации тратить больше денег на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим. Ранее он призывал рекламодателей выделять на это не менее 2% бюджетов, но позже поставил цель добиться 5%.

В конце марта Аллен обвинил в игнорировании медиа, принадлежащих чернокожим, крупнейшего автопроизводителя США — General Motors: в его открытом письме гендиректору компании говорилось, что она размещает таким образом лишь 0,5% своей рекламы, в то время как «афроамериканцы составляют около 14% населения Америки и тратят миллиарды, покупая ваши автомобили». После этого GM пообещала выделить 4% на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим, уже в 2021 году, а к 2025 году довести этот уровень до 8%.

Компания McDonaldʼs в ответ на иск компаний Аллена заявила, что к 2024 году увеличит долю рекламы в медиа, принадлежащих чернокожим, с двух до пяти процентов. Помимо этого, корпорация будет больше рекламироваться и в медиа, владельцами которых являются женщины, выходцы из Азии и Латинской Америки и представители ЛГБТ-сообщества — суммарная доля на рекламу у представителей этих групп вырастет с четырех до десяти процентов.

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