В Краснодарском крае массажиста осудили на 12 лет за сексуальное насилие над мальчиком На суде обвиняемый говорил, что мать ребенка приняла колпачок для массажа за половой член

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Белореченский районный суд Краснодарского края вынес приговор массажисту Сергею Марину, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщил «Коммерсанту» адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

Сергей Марин

Как ранее писал краснодарский сайт 93.ru, 17 февраля 2020 года жительница края вместе с пятилетним сыном пришли к массажисту на прием в его домашний кабинет. Пока Марин делал пациенту специальный , мать ребенка находилась в этой же комнате в трех метрах от кушетки. Во время сеанса она услышала слова массажиста: «Вытащи язык, открой рот пошире». Когда сын начал издавать странные звуки, женщина заглянула за ширму и, как ей показалось, увидела половой член массажиста у лица мальчика. Женщина подбежала к кушетке, забрала ребенка и выбежала из комнаты. Через 15 минут домой к массажисту приехала полиция.

Против Марина возбудили уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу. Краснодарский СК заявил, что «во время сеанса массажа он совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера». В апреле 2021 года гособвинитель запросил для Марина 12 лет лишения свободы (максимальный срок по этой статье — 20 лет). Через несколько дней после этого от инфаркта умерла мать обвиняемого.

Марин категорически отказался признать вину: во время судебного процесса он и его адвокат подчеркивали, что на самом деле он надел на пальцы специальный силиконовый колпачок телесного цвета, который предохраняет пальцы массажиста от непроизвольных укусов, и направил его в рот мальчику. От прикосновения колпачка к языку у мальчика проявился рвотный рефлекс, звуки которого услышала его мать, а затем она приняла колпачок за половой член.

Экспертиза колпачка, изъятого из массажного кабинета, показала, что на его наружной части действительно присутствовали частицы слюны, однако установить, кому она принадлежит, эксперты не смогли, пишет 93.ru. В итоге, как заявил изданию адвокат Аванесян, обвинение было построено исключительно на показаниях матери. «Допрос ребенка показал, что сам он ничего не видел», — подчеркивал защитник Марина.

Однако 19 мая суд полностью поддержал версию обвинения и вынес обвинительный приговор. Адвокат Марина сообщил 93.ru, что подаст жалобу на решение суда после того, как получит его резолютивную часть. Также Марин попросил адвоката составить заявление в Следственный комитет по статье 305 УК РФ о вынесении заведомо неправосудного приговора.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег

Петр Лохов