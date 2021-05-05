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Приемное отделение Покровской больницы в Петербурге, 25 апреля 2020 года Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

Гатчинский городской суд Ленинградской области прекратил административное дело о в отношении Татьяны Вольтской — журналистки «Радио Свобода» и его регионального проекта «Север.Реалии». Оба издания признаны в России «иностранными агентами».

Дело было возбуждено из-за интервью, вышедшего на «Север.Реалии» в мае 2020 года. Реаниматолог из Петербурга на условиях анонимности рассказал журналистке о нехватке персонала, средств защиты и оборудования в городских больницах. «Положа руку на сердце, можно сказать, что в городских стационарах происходит принудительная эвтаназия. Уже сейчас аппаратов ИВЛ не всем хватает, уже сейчас людей принудительно отключают, то есть умерщвляют», — заявил врач.

После публикации интервью Следственный комитет начал проверку по . «Как я поняла из общения со следователями, они ожидают, что журналист проверит те сведения, которые может проверить только следственный орган. У журналиста должно быть право опубликовать общественно значимую информацию в том виде, в котором он ее получил. Следователь может проверить эту информацию, а журналист может оказаться прав или не прав», — говорила Вольтская.

Татьяна Вольтская

В СК от нее требовали раскрыть имя врача, давшего ей интервью. Журналистка отказалась, сославшись на закон о СМИ, который запрещает раскрывать личность анонимного источника. В свою очередь Роскомнадзор требовал от «Радио Свобода» удалить интервью Вольтской. Редакция не стала этого делать. В издании проверили сведения из материала журналистки, поговорив с двумя десятками медиков из разных регионов России. Они подтвердили основную информацию из интервью, заявило «Радио Свобода».

В итоге СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела о фейках про коронавирус. Но в отношении Вольтской составили административный протокол по аналогичной статье. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, а «Радио Свобода» — на 300 тысяч. «На мой взгляд, решение назначить мне минимальный возможный штраф по этой статье показывает, что все понимают, что никакой вины на мне нет. Но система не может признаться, что человека преследовали зря», — прокомментировала штраф Вольтская.

Правовую поддержку журналистке и редакции «Радио Свобода» в этом деле оказывала некоммерческая организация «Центр защиты прав СМИ», которая тоже признана в России «иностранным агентом». Директор и ведущий юрист организации Галина Арапова назвала дело против Вольтской одним из самых знаковых дел о фейк-ньюс против российских журналистов в 2020 году.

«Центр защиты прав СМИ» и адвокат Леонид Крикун, который защищал Вольтскую, обжаловали решение о назначении ей штрафа. Гатчинский городской суд, который рассматривал апелляцию, прекратил дело и отменил штраф. «В жалобе мы указали, что привлечение Вольтской к административной ответственности было направлено на нарушение свободы слова. Журналист имеет право высказываться по общественно значимым вопросам. Мы считаем, что прекращение дела — это большая победа», — заявил Крикун.

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Ольга Корелина