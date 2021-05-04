Основатели Basecamp запретили обсуждать политику на работе. После этого из компании уволилась треть сотрудников

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Джейсон Фрид Rex Hammock / Flickr (CC BY-SA 2.0)

Из компании по производству софта за один день уволились больше трети сотрудников. Это произошло после того, как руководство решило запретить «общественные и политические дискуссии» в рабочей переписке.

Генеральный директор компании Джейсон Фрид объявил об изменениях в корпоративной культуре 26 апреля. Эти изменения предусматривали, в частности, отказ Basecamp предоставлять сотрудникам разного рода льготы, однако наиболее обсуждаемым оказался запрет на политику в рабочих чатах.

В сопроводительном письме другой основатель Basecamp Давид Ханнсон подчеркивал, что сотрудникам не запрещается обсуждать политику друг с другом в приватной переписке или в личных соцсетях и что компания даже поощряет это. Но при этом рабочее пространство Basecamp, подчеркнул Ханнсон, отныне должно быть местом, куда люди «приходят, не сталкиваясь с тяжелыми политическими или общественными дебатами».

Как выяснил The Verge, решение о запрете политических дискуссий было принято не случайно. Его причиной стал список, в который сотрудники Basecamp вносили имена клиентов, казавшиеся им странными или смешными. Список существовал с начала 2000-х годов, однако с течением времени его начали считать неуместным и даже расистским — так как многие имена там были африканского или азиатского происхождения.

Сотрудники Basecamp хотели обсудить на специальном совещании, почему не стоит вести такой список, однако руководители компании не дали этого сделать. Когда один из сотрудников продолжил настаивать, Давид Ханссон опубликовал записи из архивов, где этот сотрудник смеялся над именем одного из клиентов, и предложил прекратить обсуждать этот вопрос. Спустя примерно две недели появился запрет на политические темы в рабочих чатах.

После того, как это решение вызвало негативную реакцию у части сотрудников, руководство Basecamp заявило, что несогласные с новой внутренней политикой компании могут ее покинуть. Всем, кто захочет уйти, пообещали компенсации: до шести зарплат тем, кто проработал в компании больше трех лет, и до трех зарплат тем, кто проработал меньше.

В течение нескольких дней об увольнении заявил примерно каждый третий из 57 сотрудников компании. В их числе глава отдела маркетинга, руководитель отдела дизайна и глава службы поддержки клиентов, а также все разработчики недавно созданного почтового клиента Hey.

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