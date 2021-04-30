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Diitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

The New York Times: Сегодня утром задержали известного адвоката Ивана Павлова, который защищает Ивана Сафронова и . Следят ли за этой ситуацией в Кремле и не считают ли задержание излишним давлением следствия на адвоката?

Дмитрий Песков: Нам известно об этом из сообщений СМИ. Но мы не следим, потому что мы не обладаем информацией. Мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, ни того, что вменяется этому адвокату. Это не наша прерогатива.

«Медуза»: Почти каждый день мы читаем и пишем новости об обысках, о том, что полиция приходит в том числе к нашим коллегам. Полиция была у корреспондента «Медузы» Кристины Сафоновой. Полиция приходила к журналистам «Дождя», «Эха Москвы» и «Комсомольской правды». Полиция проводила обыски у главного редактора «Важных историй» Романа Анина и у журналистов студенческого издания Doxa. И сегодня, как уже говорилось, задержали адвоката Ивана Павлова, который защищает журналиста Ивана Сафронова и ФБК. Понимают ли в Кремле, что вообще происходит?

Дмитрий Песков: Ну вы знаете, во-первых, это все не единая тенденция, это разные случаи и разные дела. По журналистам, там же действительно проверяли редакционные задания на последние несогласованные митинги. Там действительно был совершенно вопиющий случай, вот насчет использования в качестве прикрытия редакционного задания. Это вопиющий случай, который бросает тень на весь журналистский цех, который освещает незаконные акции. И поэтому здесь проводится разбирательство. Вы знаете, что все ваши коллеги, которые предъявляли эти редакционные задания, дальше не сталкивались ни с какими проблемами.

А что касается адвоката, то это другая история, и еще раз повторяю, я, к сожалению, не обладаю информацией на этот счет.

«Медуза»: То есть у Кремля нет какого-то ощущения усиления давления силовиков?

Дмитрий Песков: Нет, они делают свою работу.

«Эхо Москвы»: Адвокат Павлов работал по многим делам, связанным с защитой тех, кто обвинялся в разглашении государственной тайны. И одно из громких таких дел — дело ученого Виктора Кудрявцева, который умер на днях после того, как провел больше года в СИЗО. В итоге ему не было ничего предъявлено. Такие дела, на ваш взгляд, бросают тень на работу следственных отделов Федеральной службы безопасности, которые вот так человека, можно сказать, уморили в тюрьме?

Дмитрий Песков: Нет, не бросают. Я бы не стал употреблять такие слова.

«Эхо Москвы»: Но он не получал необходимой помощи и в итоге от онкологического заболевания скончался.

Дмитрий Песков: Мы с вами не знаем причину смерти. Раз. Мы не знаем обстоятельства. Два. Поэтому я не соглашусь с вами, не готов использовать какие-то в данном случае осуждающие слова.

«Эхо Москвы»: Но просто вы сказали, что на журналистов бросают какие-то люди тень, а на органы безопасности тень даже в случаях таких действий не распространяется.

Дмитрий Песков: Дело в том, что там идет речь об обвинениях в измене.

«Эхо Москвы»: Не доказанных обвинениях.

Дмитрий Песков: Это очень серьезные обвинения. И каждый раз это особый режим и следственных действий, и процесс в закрытом режиме зачастую проходит. Ну, это особые кейсы, и не имея информации, я воздержусь от каких-то трактовок и комментариев.

«Эхо Москвы»: Абсолютно соглашусь с вами, что это особенные кейсы. В связи с этим вопрос, президент запросит информацию о деле Павлова? Потому что он действительно занимался особенными кейсами.

Дмитрий Песков: Мне неизвестно, есть ли такое намерение у президента. Но этим занимаются специальные ведомства. И если будет повод для доклада главе государства, они сделают этот доклад.

«Ведомости»: Коллега Павлова, адвокат Евгений Смирнов сказал, что Павлову часто поступали угрозы от следователя ФСБ Александра Чабана, который ведет дело Ивана Сафронова. И он говорил ему в лицо, что «вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить». И вот сейчас ФСБ, по словам Смирнова, проводит обыск у Павлова. Как в Кремле относятся к тому, что после угроз сотрудников ФСБ происходит обыск и задержание Павлова?

Дмитрий Песков: Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, кто есть Смирнов и откуда у него информация, насколько это соответствует действительности, было ли это действительно так. И я не знаю, что вменяется в вину Павлову. Поэтому я просто не в состоянии ответить на ваш вопрос. Я предлагаю вам просто в ЦОС (Центр общественных связей) ФСБ обратиться.

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