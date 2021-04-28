Под Ростовом-на-Дону сотни продавцов устроили стихийный митинг после закрытия трех крупных рынков. Днем ранее рынки оцепили 5000 силовиков

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Полиция проводит рейд на рынках под Ростовом-на-Дону, 27 апреля 2021 года Эрик Романенко / ТАСС / Scanpix / LETA

28 апреля несколько сотен человек вышли на митинг на площадь у трех крупных рынков «Атлант», «Алмаз» и «Овощной», расположенных на выезде из Ростова-на-Дону. Протестующие выступили против того, что работу рынков приостановили после масштабного рейда правоохранительных органов.

Утром торговцы не смогли пройти к заблокированным торговым рядам, им выдали уведомления о расторжении договоров аренды, после чего люди устроили митинг, сообщает 161.ru. Издание пишет, что в акции участвуют несколько сотен человек. Телеграм-канал «Don Mash» сообщил об «одной тысяче сердитых лавочников», вышедших на митинг. Собравшиеся потребовали открыть въезд на рынок, пригрозив, что в противном случае сделают это сами.

На место схода приехал исполняющий обязанности главы Аксайского района Константин Доморовский. Он заявил, что рынки заблокировали из-за того, что нужно проверить, насколько законно собственники получили земли. Митингующие кричали в ответ «Деньги давайте обратно!», «Места выкуплены» и «Администрацию вон, на хер!». В итоге чиновник назначил на 16:00 встречу с инициативой группой, после чего протестующие начали расходиться. Многие из них пообещали вернуться на встречу с властями.

27 апреля на рынках «Атлант», «Алмаз», «Овощной» и расположенном рядом с ними «Классике» прошел масштабный рейд с участием МВД, ФСБ, Росгвардии и МЧС. По оценке «Интерфакса», в проверке рынков участвовали более 3500 человек, по данным 161.ru, к рейду привлекли почти пять тысяч силовиков. По информации СМИ, рынки решили проверить из-за информации о незаконных мигрантах, а также сведений об «организации проституции, торговле наркотиками и оружием».

Сотрудники правоохранительных органов проверили более 500 торговых объектов, 1600 граждан и 1800 транспортных средств, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Утром 28 апреля работу смог возобновить только один из четырех проверенных рынков — «Классик».

По данным 161.ru, на рынках задержали около 500 человек. ТАСС сообщил, что участники рейда составили около 120 административных протоколов, в основном из-за просроченных документов. Часть задержанных решили депортировать, другим грозят штрафы.

Рынки проверяли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Издание «Блокнот-Ростов», ссылаясь на источник, писало, что благодаря покровительству Виталия Борзенко на рынках организовали продажу наркотиков, азартные игры и проституцию, а также возводили постройки для нелегальных мигрантов. Следствие оценило ущерб по делу в 600 миллионов рублей, писал «Коммерсант».

Уголовное дело в том числе возбудили в отношении бизнесмена Карима Бабаева, которого называют создателем и руководителем преступной группировки, и двух его сыновей Вадима и Эдуарда Бабаева. Также по делу проходит директор Аксайского рынка Иван Ситько.

Александр Бакланов