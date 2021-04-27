Более 3500 силовиков оцепили четыре крупных рынка под Ростовом-на-Дону

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Сотрудники правоохранительных органов оцепили четыре крупных рынка, расположенных на площади около 15 гектаров на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

В операции в Аксайском районе Ростовской области участвуют более трех с половиной тысяч сотрудников силовых структур, утверждает собеседник агентства. По информации местных СМИ, территорию оцепила Росгвардия, на рынках работают представители МВД, ФСБ и ОМОНа. По словам очевидцев, посетителей пускают на рынки, а продавцы продолжают работу.

Рынки начали проверять из-за информации о незаконных мигрантах, а также сведений об «организации проституции, торговле наркотиками и оружием», сказал источник «Интерфакса».

Проверку проводят в рамках расследования дела, возбужденного против главы Аксайского района Виталия Борзенко, которого подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантами дела также стали несколько ростовских бизнесменов.