Химера человека и макаки под микроскопом Elsevier / Cell

Биологам из калифорнийского Института Солка под руководством Хуана Бельмонте при помощи коллег из Китая впервые удалось создать и вырастить зародыши, в которых есть клетки человека и обезьяны. Статья с результатами работы опубликована в журнале Cell.

Ранее ученые уже пытались создавать химеры человека и животных. В 2017 году группа Бельмонте создала первую химеру человека и свиньи, однако в результате эксперимента в получившемся организме концентрация человеческих клеток составила лишь 0,01% — по мнению ученых, такая слабая приживаемость объяснялась слишком большим эволюционным расстоянием между видами. В связи с этим исследователи решили встроить клетки человека в зародыши макак-крабоедов, являющихся более близким к человеку видом.

В рамках исследования в лаборатории были выращены эмбрионы макак, и в возрасте шести дней в каждый из них ввели по 25 человеческих стволовых клеток. Клетки прижились у 132 эмбрионов; через 10 дней 103 из них продолжали успешно развиваться, однако к 19-му дню исследования в живых остались лишь три химеры — после этого их уничтожили в соответствии с условиями эксперимента.

На протяжении всего времени наблюдения доля человеческих клеток в зародышах почти не падала. Ученые также смогли выявить несколько типов связей между клетками химеры, которые отличались от тех, что встречаются в зародышах человека и макак.

Ученые рассчитывают, что в будущем подобные исследования позволят выращивать полноценные органы и ткани для трансплантации, которые не будут вызывать отторжения у человека.

Помимо этого, изучение химер позволит лучше понять развитие человека на самых ранних этапах жизни и получить больше информации о прогрессировании заболеваний и старении — с учетом того, что не все эксперименты можно проводить на людях.

«Поскольку мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях, важно, чтобы у нас были модели для более точного изучения и понимания человеческой биологии и болезней. Важная цель экспериментальной биологии — разработка модельных систем, позволяющих изучать болезни человека в условиях », — сказал Бельмонте.

Многие ученые, однако, считают, что даже это первое исследование с этической точки зрения не бесспорно, отмечает «Би-би-си», и считают, что перед проведением экспериментов с созданием химер необходимо публично обсудить их последствия, так как они могут создавать серьезные этические и юридические проблемы.

«Авторы исследования считают, что химерные эмбрионы открывают новые возможности, потому что, по их словам, „мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях“. Но при этом открытым остается вопрос, являются ли сами эти эмбрионы людьми или нет», — прокомментировала исследование исследователь биомедицинской этики в Университете Восточной Англии Анна Смайдор.

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Григорий Левченко