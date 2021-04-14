Аккуратные газоны стали частью английского образа жизни. Теперь они под угрозой The Wall Street Journal рассказал о борьбе между сторонниками и противниками идеально подстриженных лужаек

Стрижка газона в Вестминстерском аббатстве, 23 мая 2018 года Jack Taylor / Getty Images

Традиция ухаживать за газонами появилась в Великобритании еще в XVII веке. Сначала она распространилась среди аристократии, которая могла позволить себе держать садовников и косарей. После изобретения газонокосилки в XIX веке ухоженные лужайки появились и у семей среднего класса. Со временем они стали частью традиционного английского (а вслед за ней американского) образа жизни.

Однако в последние годы в Великобритании все шире стали обсуждать концепцию ревайлдинга, или восстановления природных ландшафтов и экосистем. В рамках этой концепции британцам предлагают отказаться от частой стрижки газонов или оставить их участки полностью нетронутыми, превратив в небольшие луга — с дикорастущими травами, полевыми цветами и насекомыми.

«Один квадратный метр газона, оставленный цвести, служит источником [нектара и пыльцы] для трех медоносных пчел», — заявил The Wall Street Journal Тревор Дайнс, ботаник британской благотворительной организации по сохранению диких растений Plantlife. Она запустила кампанию #NoMowMay и призывает владельцев лужаек не стричь их на протяжении мая — для сохранения популяции насекомых-опылителей.

От стрижки газонов уже частично отказались в Оксфордском и Кембриджском университетах. Монти Дон — ведущий главной программы «Би-би-си» о садоводстве — заявил, что стрижка травы сжигает бензин, создает шум и вредит дикой природе. Противники подстриженных газонов считают своим единомышленником даже наследника британского престола принца Чарльза. В 2013 году он поддержал проект по созданию 60 лугов с полевыми цветами в ознаменование 60-летия коронации Елизаветы II.

Еще больше отношение британцев в газонам изменила пандемия, заявил The Wall Street Journal Монти Дон. По его словам, во время локдауна люди открыли для себя удовольствие наблюдать, как растения развиваются по мере смены сезонов. «Культ газона происходит от газонокосилки. Люди начали косить траву, потому что могли, а не потому, что хотели», — уверен телеведущий.

Но с ним согласны не все. Специалист по уходу за лужайками с 4-летним стажем Дэвид Хеджес-Гауэр считает, что Монти Дон «страстно ненавидит газоны». Сам Хеджес-Гауэр летом подстригает свою лужайку каждую неделю; в противном случае она выглядит «неаккуратно, что не всем нравится», объяснил он The Wall Street Journal.

В декабре Хеджес-Гауэр создал «Ассоциацию газонов». «Люди говорят, что для ухода за газоном требуются химикаты, ресурсы и время. Но они ошибаются; все наоборот», — говорится на сайте ассоциации. Она продвигает идею сохранения газонов и ухода за ними с помощью электрических газонокосилок и натуральных удобрений.

Тенденция отказа от стрижки газонов обеспокоила не только Хеджес-Гауэра. На прошлой неделе члены встретились и обсудили, как противостоять моде на ревайлдинг. Было принято решение вкладывать больше усилий в просвещение людей насчет преимуществ стрижки травы, заявил глава ассоциации Джон Дрейпер. Если не стричь газон месяц, состояние травы ухудшится и появятся сорняки, утверждает он.

Надежду в сторонников идеально подстриженных лужаек (The Wall Street Journal называет их «газонным лобби») вселяет то, что во время локдауна британцы не стали покупать меньше газонокосилок. Остин Джарет, управляющий директор британского производителя газонокосилок Allett Limited, заявил о росте продаж на 200%. Высокая трава для многих неудобна, признает представитель Plantlife Тревор Дайнс. Поэтому его организация отказалась от призыва не косить газоны совсем и теперь призывает лишь оставлять нетронутыми отдельные участки.

С учетом всего этого вряд ли стоит ждать, что в ближайшее время за английскими садовыми заборами стихнет шум газонокосилок, делает вывод The Wall Street Journal.

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Пересказала Ольга Корелина