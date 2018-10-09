Английский подросток 200 лет назад нарисовал в учебнике курицу в брюках. Пользователи твиттера (в том числе Джоан Роулинг) от нее в восторге!

Музей английского сельского быта 6 октября рассказал в твиттере о полученной им коллекции дневников XVIII века. Они принадлежали семье Бил, жившей на ферме в графстве Кент. Среди документов нашелся учебник по математике некоего Ричарда Била. Музей предполагает, что он использовал книгу в 1784 году, будучи 13-летним подростком.

Ричард Бил решал в учебнике уравнения и задачи — и иногда рисовал. В книге есть рисунки кораблей, маяков, зайца и собаки, которая, как считают в музее, жила на ферме Бил. А еще в учебнике обнаружилось маленькое изображение курицы — в брюках. «Такого мы не ожидали увидеть», — признался Музей английского сельского быта в твиттере.

We think his family owned this dog, which pops up all over the place. pic.twitter.com/nSHydhpK5o — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) October 6, 2018

Here it is chasing a rabbit with a friend. pic.twitter.com/45b34mQWiE — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) October 6, 2018

Richard doodled. pic.twitter.com/jRKPzVSZKk — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) October 6, 2018

Треду с рисунками Ричарда Била поставили более 40 тысяч лайков; особенно пользователям твиттера понравилась курица в брюках. Они даже начали строить вокруг нее конспирологические теории, рассказал The Guardian глава архива музея Гай Бэкстер. «Это действительно курица? Она действительно в брюках? Почему они кажутся такими же огромными, как в ?», — привел он примеры вопросов, полученных музеем.

Среди пользователей твиттера, которые оценили курицу в брюках, была британская писательница, автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Она назвала тред с рисунками Ричарда Била «прекрасным». В комментариях Музей английского сельского быта предложил Роулинг посвятить курице в брюках следующую серию книг. Писательница ответила: «Я уже. Ее лучшим другом будет утка в балаклаве».