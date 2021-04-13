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В Петербурге сгорела «Невская мануфактура». Фотографии Основная версия пожара — поджог
Источник: Meduza
В Санкт-Петербурге 12 апреля произошел пожар в здании «Невской мануфактуры». Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, пожару был присвоен пятый — максимальный — уровень сложности. Локализовать его пожарным удалось лишь 10 часов спустя, а полностью тушение пожара не завершилось и по прошествии суток. При тушении погиб один пожарный, еще трое получили ранения; двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной стал поджог. Месяц назад территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку жилыми домами. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, задержаны директор «Невской мануфактуры» и его заместитель.