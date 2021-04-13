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В Петербурге сгорела «Невская мануфактура». Фотографии Основная версия пожара — поджог

Источник: Meduza

В Санкт-Петербурге 12 апреля произошел пожар в здании «Невской мануфактуры». Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, пожару был присвоен пятый — максимальный — уровень сложности. Локализовать его пожарным удалось лишь 10 часов спустя, а полностью тушение пожара не завершилось и по прошествии суток. При тушении погиб один пожарный, еще трое получили ранения; двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной стал поджог. Месяц назад территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку жилыми домами. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, задержаны директор «Невской мануфактуры» и его заместитель.

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
Валентин Егоршин / ТАСС
Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA
Иван Петров / Коммерсант
Валентин Егоршин / ТАСС
Вертолет сбрасывает воду на горящее здание «Невской мануфактуры»
МЧС России / ТАСС
Жители близлежащих домов во время эвакуации
Иван Петров / Коммерсант
Вид на «Невскую мануфактуру» утром 13 апреля, спустя почти сутки после пожара
Василий Смирнов

Подробнее о пожаре

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