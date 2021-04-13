В Санкт-Петербурге 12 апреля произошел пожар в здании . Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, пожару был присвоен пятый — максимальный — уровень сложности. Локализовать его пожарным удалось лишь 10 часов спустя, а полностью тушение пожара не завершилось и по прошествии суток. При тушении погиб один пожарный, еще трое получили ранения; двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной стал поджог. Месяц назад территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку жилыми домами. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, задержаны директор «Невской мануфактуры» и его заместитель.

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Валентин Егоршин / ТАСС

Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

Иван Петров / Коммерсант Валентин Егоршин / ТАСС

Вертолет сбрасывает воду на горящее здание «Невской мануфактуры» МЧС России / ТАСС

Жители близлежащих домов во время эвакуации

Иван Петров / Коммерсант

Вид на «Невскую мануфактуру» утром 13 апреля, спустя почти сутки после пожара Василий Смирнов

Подробнее о пожаре В Петербурге сгорела фабрика «Невская мануфактура», погиб один из пожарных Месяц назад эту территорию отдали под застройку