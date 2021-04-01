Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Модернизация американской инфраструктуры станет самой масштабной за десятилетия. По замыслу Байдена, это поможет США остаться глобальным лидером

Байден анонсировал свой план в Питтсбурге в штате Пенсильвания — там начиналась его предвыборная кампания в 2019 году. Президент назвал свой план «инвестицией в Америку, которая бывает один раз в поколение» и оценил его как крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны, пишет The Associated Press.

Этот план — не попытка пройтись по верхам. Это инвестиции такого масштаба, которые бывают раз в поколение. Которых мы не делали с тех пор, когда участвовали в космической гонке. Мы должны действовать сейчас. Я убежден, что если мы это сделаем сейчас, через 50 лет люди оглянутся назад и скажут: «Это был момент, когда Америка выиграла будущее».

По задумке Байдена, эти инвестиции позволят Соединенным Штатам стать лидером в наиболее перспективных отраслях, связанных с биотехнологиями и экологически чистыми источниками энергии. В конечном итоге, считает он, все это поможет США выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.

Все траты в плане Байдена, который оценивается в два триллиона долларов, разделены на четыре крупных категории — улучшение транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни, повышение производительности бизнеса и социальную программу поддержки больных и пожилых людей.

На транспортную инфраструктуру потратят 621 миллиард долларов. Из них 174 миллиарда будут вложены в развитие электрического транспорта, 115 миллиардов — в модернизацию шоссе, дорог и мостов, 80 миллиардов — в железные дороги, 42 миллиарда — в модернизацию аэропортов и морских портов.

На улучшение бытовой инфраструктуры в плане предусмотрено 650 миллиардов. В том числе — 111 миллиардов на обновление систем подачи воды, по 100 миллиардов на развитие высокоскоростного интернета и электросетей, 137 миллиардов — на модификацию и строительство школ

На повышение производительности бизнеса потратят 580 миллиардов. Из них 180 миллиардов вложат в научно-исследовательские работы, 100 миллиардов — в программы переподготовки специалистов, еще 300 миллиардов будут потрачены на развитие малого бизнеса.

На программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью планируется потратить 400 миллиардов.

Предполагается, что все эти деньги совокупно будут потрачены в течение следующих восьми лет — первого срока Байдена и второго, в случае, если его переизберут (ранее президент подтвердил, что планирует выдвижение на второй срок).

План оплатят с помощью повышения налогов для корпораций. Против этого уже выступили республиканцы

По замыслу Байдена, для реализации плана США не будут прибегать к значительным внешним заимствованиям и увеличивать свой госдолг.

Деньги он рассчитывает получить, повысив налоги — в первую очередь, налог на прибыль корпораций. В 2017 году при администрации Дональда Трампа этот налог был снижен с 35% до 21%. Байден планирует снова повысить его до уровня 28%. Президент США призвал корпорации «не жаловаться по этому поводу», так как налог все равно будет ниже, чем был в предыдущие несколько десятилетий.

Помимо этого, администрация президента предлагает увеличить налог на зарубежные прибыли корпораций. Анонсируя план, Байден подчеркнул, что помимо увеличения налогов добьется того, чтобы в законодательстве отсутствовали лазейки, с помощью которых крупные корпорации уходят от них.

При этом в ближайшее время в план могут быть внесены значительные изменения. В текущей версии его поддерживают даже далеко не все члены Демократической партии в конгрессе — некоторые из них, в частности, считают, что действия, предусматриваемые для ухода от вредных производств, недостаточны на фоне угроз глобального изменения климата. Другие хотели бы внести в план больше изменений в налоговом законодательстве, а некоторые считают, что план в целом недостаточно глобален и расходы нужно увеличить.

Однако для того, чтобы план был принят конгрессом и получил статус закона, Байдену понадобятся голоса практически всех демократов, у которых сейчас небольшое большинство в обеих палатах. Как отмечает The Washington Post, шансов на то, что кто-то из республиканцев поддержит план президента по повышению налогов, почти нет. Так, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел назвал обещания Байдена «троянским конем», целью которого является повышение налогов, сенатор от Вайоминга Джон Барассо охарактеризовал его как «бесконтрольную социалистическую трату средств». А бывший президент Дональд Трамп описал предложение своего преемника как «одну из самых больших экономических ран в истории, которую кто-либо нанес сам себе».

Сам Байден пообещал, что администрация будет вести «честные переговоры» с республиканцами, чтобы убедить их поддержать законопроект, но дал понять, что план в любом случае должен быть принят - и что у демократов хватит для этого голосов.

Григорий Левченко