В Китае началась кампания против H&M из-за прошлогодних высказываний о рабском труде уйгуров на уборке хлопка. Скорее всего, это связано с новыми санкциями ЕС

Погрузка хлопка в провинции Синьцзян AFP / Scanpix / LETA

В Китае объявили бойкот продукции H&M, Nike и ряда других международных корпораций, обвинив их во вмешательстве внутренние дела страны из-за заявлений об использовании рабского труда на плантациях хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

Правозащитные организации на протяжении многих последних лет обвиняют власти Китая в преследовании мусульман-уйгуров, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. По многочисленным свидетельствам, за жителями региона установлена тотальная слежка, а многих уйгуров держат в «лагерях перевоспитания», где они занимаются принудительным трудом. Попасть в такой лагерь можно за любое бытовое проявление религиозности, а также просто за факт наличия родственников за границей. США в январе 2021 года официально назвали происходящее в регионе геноцидом. Официальный Пекин обвинения в нарушении прав человека отвергает.

По мнению западных аналитиков, эта кампания могла быть запущена властями — из-за санкций ЕС, введенных в связи с преследованием уйгуров. 22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении ряда китайских чиновников и организаций, обвинив их в нарушениях прав человека в Синьцзяне. В тот же день Китай принял ответные санкции, а также назвал обвинения в притеснении уйгуров «ложью и дезинформацией, игнорирующей и искажающей факты».

Вскоре в китайской соцсети Weibo распространилось заявление компании H&M — в нем компания выражала обеспокоенность сообщениями правозащитников об использовании принудительного труда на китайских фабриках и обещала прекратить сотрудничество с ними, если эти факты подтвердятся. Это заявление было сделано еще осенью 2020 года, и до сих пор не привлекало никакого внимания в китайском сегменте интернета.

Вслед за распространением заявления в соцсетях начали появляться критические комментарии в адрес H&M и призывы не покупать их товары. Недовольство пользователей вскоре распространилось и на другие крупные бренды, которые когда-либо высказывались о происходящем в Синьцзяне — Nike, Adidas, Gap и других крупных производителей одежды. В Weibo в тренды вышел хэштег «Я поддерживаю хлопок Синьцзяня». Пользователи начали публиковать видео, где они сжигают кроссовки и другую одежду.

В газете «Женьминь Жибао», которую издает Коммунистическая партия Китая, вышла редакционная статья, посвященная бойкоту, в которой, помимо прочего, говорилось о «праве китайских граждан осуждать оскорбительные высказывания западных компаний». Государственное агентство «Синьхуа» в своей публикации заявило, что H&M «ущемила интересы китайского народа и при этом пытается заработать деньги на нем». Параллельно государственный телеканал CGTN выпустил репортаж из Синьцзяня, где рассказывалось о процессе производства хлопка — и подчеркивалось, что он осуществляется с помощью современных технологий, а на рабочие места из-за высокой зарплаты существует конкурс.

Параллельно с этим крупнейшие торговые онлайн-площадки и традиционные ретейлеры начали друг за другом отказываться от сотрудничества с H&M и другими компаниями, а известные китайские медиалица — разрывать с ними персональные спонсорские контракты. В китайском аккаунте самой H&M в Weibo заявили, что с уважением относятся к китайским потребителям, и что компания не занимает никакой политической позиции.

Обсуждение происходящего в Синьцзяне является одной из табуированных тем в Китае. В местных соцсетях пользователи обычно получают бан за обсуждение событий в регионе или даже просто за упоминание его названия. В этом смысле новая кампания против западных брендов может иметь нежелательные для властей последствия, отмечают аналитики правозащитной организации Human Rights Watch: многие пользователи, которые раньше не имели представления об ущемлениях прав уйгуров в Синьцзяне, уже начали активно интересоваться ситуацией и задавать в соцсетях вопросы о том, что там в действительности происходит.

Григорий Левченко