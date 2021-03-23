Бывших руководителей французской IKEA судят по делу о массовом шпионаже за работниками и клиентами Поводом для слежки мог стать новый кабриолет (если его покупал сотрудник с небольшой зарплатой)

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22 марта в городе Версаль под Парижем начался суд по делу IKEA France — местного подразделения шведской мебельной корпорации IKEA. Бывших топ-менеджеров IKEA France и саму компанию обвиняют в том, что они годами тайно собирали информацию о сотрудниках, потенциальных кандидатах на работу и недовольных клиентах с помощью частных детективных агентств и полицейских.

О слежке стало известно в 2012 году, когда издания Le Canard Enchainé и Mediapart опубликовали переписку директора IKEA France по вопросам управления рисками Жана-Франсуа Пари. Он присылал главе частного детективного агентства Eirpace Жан-Пьеру Фуресу личные данные людей, которых хотел проверить, и получал сведения о них из полицейской базы.

«Буду благодарен, если вы сообщите, есть ли [информация] об этой персоне, которая уже известна своим воровством», — писал Пари Фуресу в одном из писем. Когда это и другие письма появились в прессе, конфедерация профсоюзов Force Ouvrière обратилась в правоохранительные органы Франции, а IKEA уволила четырех топ-менеджеров своего французского подразделения.

Уголовное дело охватывает период 2009-2012 годов, но, судя по переписке Пари, слежку в IKEA France начали практиковать еще с начала 2000-х годов. Ее объектами стали сотни человек: сотрудники, состоявшие в профсоюзах, потенциальные кандидаты на работу и клиенты, у которых были юридические разногласия с компанией. Информация, которую топ-менеджмент собирал об этих людях, включала в себя сведения о судимостях и банковских счетах.

Бывший сотрудник IKEA France Хосин Редуани рассказал в суде, что однажды начальник назвал его грабителем банка, сославшись на данные о судимости. Хотя в действительности за ограбление был осужден не Редуани, а его тезка. «Они запрашивали сведения о судимостях как дилетанты. При этом надо уточнять хотя бы дату рождения человека. В случае со мной этого сделано не было», — пояснил причину путаницы Редуани.

В других случаях топ-менеджмент IKEA France просил частные детективные агентства выяснить, как сотрудник с небольшим доходом мог позволить себе новый кабриолет марки BMW; в связи с чем у сотрудника, который раньше был «образцовым», появились протестные настроения вплоть до «риска экотерроризма». По версии прокуроров, топ-менеджмент IKEA France также мог передавать полиции собственную информацию о нарушениях со стороны сотрудников, чтобы избавиться от них «с помощью юридической процедуры вне компании».

Главный фигурант дела — бывший директор IKEA France по вопросам управления рисками Жан-Франсуа Пари. В ходе следствия он признал, что координировал нелегальный сбор данных, на который тратилось около 500-600 тысяч евро. По словам Пари, бывший руководитель IKEA France Жан-Луи Байо настаивал на слежке; она не прекратилась и при его преемнике Стефане Вановербеке. Кроме сбора данных из полицейской базы, за сотрудниками также следили специально внедренные в магазины люди, утверждал Пари.

Всего на скамье подсудимых 15 человек. Среди них Пари, Байо, Вановербек, Фурес, а также несколько бывших директоров магазинов IKEA France и четверо полицейских. Обвинения включают в себя незаконный сбор персональных данных, неправомерное использование персональных данных и нарушение профессиональной тайны. По некоторым их них максимальный срок наказания составляет 10 лет тюрьмы. Ожидается, что суд вынесет решение 2 апреля.

Против IKEA France поданы более 70 гражданских исков в связи с нелегальным сбором данным. Также ей грозит штраф до 3,75 миллиона евро. Перед началом суда компания напомнила, что еще в 2012 году выразила сожаления в связи нарушениями, и подробно рассказала, как изменила свои внутренние процедуры, чтобы не допустить подобного впредь. Юрист Эммануэль Дауд, который представляет интересы IKEA France, заявил: «Каким бы ни было решение суда, компания уже была сурово наказана с точки зрения ее репутации». При этом существование во французском отделении компании «повсеместной» системы шпионажа ее юрист отрицает.

IKEA France управляет более чем 30 магазинами IKEA во Франции. В подразделении работают около 10 тысяч человек.

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Ольга Корелина