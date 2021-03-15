В ночь на 4 октября 2020 года на территории Алтачейского заказника, который входит в состав Байкальского государственного заповедника, инспекторы задержали пятерых человек на внедорожнике УАЗ, подозреваемых в браконьерстве. Как позже заявили в администрации заповедника, они вели незаконную охоту на диких копытных методом «лучения» — ослепления животного ярким светом фар с последующим убийством оцепеневшего животного.

Во время задержания люди на внедорожнике не выполнили требование инспекторов выйти из автомобиля, а вместо этого попытались скрыться, направив машину на инспектора Сергея Красикова, заявили в заповеднике. Тот резко отскочил в сторону и смог уйти от прямого удара, однако автомобиль задел его по касательной. В результате Красиков получил перелом руки и сотрясение мозга.

«Когда мы начали процедуру задержания, автомобиль стоял с заглушенным двигателем. Свет они погасили, но ночь была лунная, водителя и пассажиров было отлично видно. О том, что работает служба охраны заказника, я говорил очень громко, практически прокричал, — позже описал Красиков произошедшее в интервью сайту „Экология России“. — К тому же мы были в форме, с удостоверениями, так что у нарушителей не было никаких шансов принять нас якобы за каких-нибудь бандитов. Попросил выйти из машины, держа на виду руки. Но вместо этого водитель включил зажигание, дальний свет и дал по газам в мою сторону».

Инспектор, в свою очередь, выстрелил по двигателю автомобиля из служебного оружия и по рации предупредил двух других членов его опергруппы. Подозреваемые один за другим выскочили из машины и попытались спрятаться в лесу. «Погасили свет и пытались уехать через овраги, через лес на такой скорости, что в одном месте чуть свой УАЗик не перевернули. И все, кто был в машине, выскакивали прямо на ходу — я сам это видел», — рассказывал Красиков в интервью.

В итоге инспекторам удалось задержать пятерых мужчин, включая водителя. В автомобиле они обнаружили туши двух убитых косуль и огнестрельное оружие.

По факту незаконной добычи животных было возбуждено уголовное дело, однако бурятский СК и прокуратура отказали Байкальскому заповеднику в возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении инспектора, заявили в заповеднике в феврале 2021 года.

А в начале марта стало известно, что уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия бурятское управление СК возбудило против самого инспектора. «Якобы в них [подозреваемых в браконьерстве] стреляли, и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», — объяснил ТАСС директор Байкальского заповедника Василий Сутула. Позже бурятский СК в своем заявлении уточнил, что, по версии охотников, инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной «и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок».

Бурятское издание «Информ Полис» 12 марта привело слова адвоката Олега Клюкина, которого назвало защитником одного из подозреваемых. По его словам, охотники «признают, что они виноваты» и «у них нет планов уходить от ответственности за свое преступление, в том заповеднике они действительно занимались браконьерством». В то же время, заявил Клюкин, ему неясно, почему инспектор «стреляет по безоружным и применяет физическую силу».

Впрочем, 14 марта инстаграм-блог «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на местное адвокатское бюро «Три Кита» опубликовал новую версию событий, представленную подозреваемыми. На видео трое мужчин с заблюренными лицами рассказывают, что ехали на автомобиле в дом одного из них, чтобы «забить бычка», свернули с дороги попить чаю и заготовить дров — после чего на них напали инспекторы без опознавательных знаков на одежде и жестоко избили. Адвокаты на видео также заявляют, что в 2016 году в отношении Красикова уже возбуждали уголовное дело из-за нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, но потом закрыли.

Однако, как заявил директор заповедника Василий Сутула, уголовное дело в отношении инспектора может быть связано с тем, что «предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители». 9 марта администрация заповедника выпустила эмоциональное заявление с требованием «защитить защитника природы», а коллеги Красикова попросили главу СК Александра Бастрыкина взять дело под контроль из-за его «вопиющей несправедливости». О деле Красикова активно заговорили в соцсетях.

После того, как история получила резонанс в местных СМИ, в региональном СК заявили, что «сведения о якобы особом статусе» подозреваемых не соответствуют действительности: «По данным следствия, водитель УАЗ работает слесарем в сфере организации коммунального хозяйства, еще один браконьер — водитель в службе инкассации банка, остальные — безработные». Также в СК подчеркнули, что возбудили уголовное дело о применении насилия к инспектору. Сам Красиков позже это подтвердил, рассказав «Экологии России», что сначала ему отказали в возбуждении дела, «а теперь возбудили».

9 марта на дело Красикова обратил внимание вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он выпустил заявление о том, что поручил Минприроды России и властям Бурятии «взять на контроль ситуацию с уголовным делом в отношении задержавшего браконьеров инспектора» и «в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации». 13 марта Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о незаконной охоте в центральный аппарат ведомства. Представитель СК Светлана Петренко заявила о «наличии оснований полагать», что показания подозреваемых о превышении инспектором полномочий «предвзяты».

Наконец, 14 марта директор Байкальского заповедника рассказал, что коллеги Красикова провели собственное расследование в соцсетях и установили личности «почти всей команды браконьеров». По их данным, среди них оказались работник Сбербанка, выпускник Восточно-Сибирского института МВД РФ, а также коллега депутата горсовета Улан-Удэ от «Единой России» Вадима Бреднего. «Перед нами компания хоть и не мажоров и чиновников, но людей давно и хорошо знакомых; простых работяг, но все-таки с неплохими связями. Нам очень не хочется думать, что именно эти связи помогли им превратить инспектора Красикова из пострадавшего в обвиняемого», — сделал вывод Василий Сутула.

Петр Лохов