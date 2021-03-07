Новосибирск Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ночь на 7 марта полиция Новосибирска обнаружила в квартире дома на улице Кошурникова в Дзержинском районе города труп 17-летней девушки. Она погибла от множественных ножевых ранений в области шеи.

Следователи по горячим следам установили личность подозреваемого в преступлении — 19-летнего сожителя погибшей. Убив девушку, он похитил у нее деньги и отправился на такси к знакомой в Кемерово. Как выяснили оперативники, в пути автомобиль попал в аварию, после чего молодой человек добирался до города автостопом, пересев в машину дальнобойщика.

Полицейские вышли на связь с девушкой в Кемерово, к которой направлялся подозреваемый. Она назначила ему встречу около торгового центра — там его задержала полиция. Как отмечается в пресс-релизе управления МВД по Новосибирской области, на поимку предполагаемого убийцы потребовалось всего четыре часа.

По факту преступления Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК, наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет).

Как пишет телеграм-канал Mash Siberia, мотивы к убийству могли быть связаны с наркозависимостью молодого человека. После преступления он написал нескольким своим знакомым в соцсетях, что убил девушку, потому что ему были нужны деньги на очередную дозу мефедрона. «Я до последнего не думал, что могу это сделать. Просто представь, насколько ты в животное превращаешься», — цитирует издание одну из его переписок. После этого он также написал, что «поехал выпиливаться».

По сведениям СМИ, девушка погибла в собственный день рождения. Ранее она неоднократно жаловалась в соцсетях, что ее парень «наркоман и абьюзер», и просила помощи психотерапевта.

Сестра подозреваемого в убийстве рассказала «Комсомольской правде», что погибшая жаловалась на насилие: «Отношения у них были сложные. Он ее избивал, у меня есть переписки, где она жалуется на насилие, унижение… Я пыталась помочь ей, но она отказалась».

Александр Филимонов